Культура и отдых

В ПФО стартовал проект #МУЗЫКАВМЕСТЕ "Песни великой страны. С любовью из Приволжья"

29 октября 2025 11:58 Культура и отдых
В ПФО стартовал проект #МУЗЫКАВМЕСТЕ Песни великой страны. С любовью из Приволжья

Премьера проекта #МУЗЫКАВМЕСТЕ "Песни Великой Страны. С любовью из Приволжья" стартует в Приволжском федеральном округе. Музыкальное путешествие по самым красивым и вдохновляющим местам округа начнется с исполнения легендарной композиции о великой реке — "Течет река Волга".

За шесть месяцев команда Тимура Ведерникова #МУЗЫКАВМЕСТЕ посетила все 14 регионов ПФО — от волжских берегов до Уральских гор, побывала в современных музеях и исторических театрах. В каждом кадре зафиксирован культурный код Приволжья: энергия, масштаб природы, сила характера и любовь к Родине.

К проекту присоединились свыше 400 солистов и творческих коллективов из всех субъектов округа. Премьера первого видеоролика на песню "Течет река Волга" состоится 29 октября.
Композицию исполнили как начинающие, так и признанные артисты и ансамбли, среди них: заслуженная артистка РФ Ольга Кормухина, рос-музыкант, лидер группы "Парк Горького" Алексей Белов, русский народный хор "Душа России" (руководитель Владимир Кадомцев), солист фолк-группы "САДко" Александр Бардин, народный артист Республики Марий Эл Михаил Мосунов, Государственный камерный хор Татарстана (худрук Миляуша Таминдарова) и другие. 

Уроженка Нижнего Новгорода Ольга Кормухина отметила, что эта песня для нее одна из главных. Она знает и поет ее с детства. 

"Она пробуждает самые светлые и, как ни странно, очень патриотические чувства. А если говорить о проекте в целом, пожалуй, это один из лучших музыкальных проектов, объединяющих страну. Надеюсь, у него будет долгое и интересное продолжение", - сказала заслуженная артистка России.

Все видеоролики будут опубликованы на страницах проекта #МУЗЫКАВМЕСТЕ, включая официальную группу во "ВКонтакте", а также выйдут в эфир на региональных телеканалах.

Проект реализован при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, аппарата полномочного представителя президента РФ в ПФО и проекта "ДНК России".

