Четыре новых медиакласса открыли в школах Нижегородской области Общество

Фото: НИРО

Четыре новых медиакласса открыли в школах Нижегородской области. Азы профессии журналиста будут осваивать ребята из гимназии №2 г. Нижнего Новгорода, средней школы №16 г. Павлова, средней школы г. Горбатова, а также средней общеобразовательной школы №11 Балахны.

Как отметили в министерстве образования и науки региона, в каждом из перечисленных учебных заведений медиацентры хорошо оснащены. Именно они станут основными площадками для занятий учеников профильных классов.

«Оснащение школьных пресс-центров современным оборудованием позволит более эффективно осваивать азы журналистики. Открытие медиаклассов – новый шаг для ребят на их предпрофессиональном пути. Мы уверены, что здесь они научатся создавать качественный медиаконтент и смогут по-настоящему раскрыть свой творческий потенциал», – сказала ректор Нижегородского института развития образования Елена Окунькова.

На специализированных занятиях школьники будут писать тексты разных жанров, брать интервью, готовить аналитические и новостные материалы, создавать видео- и фотоконтент, использовать социальные сети как инструмент современной журналистики.

В областном Минобре отметили, что теперь в регионе работают уже 12 профильных классов, имеющих статус «журналистских». Помимо Нижнего Новгорода, Павлова, Горбатова и Балахны, будущих работников СМИ готовят в школах Ворсмы и Лукоянова. С детьми занимаются опытные журналисты, в том числе сотрудники районных газет и телеканалов, а также педагоги НГЛУ им. Н.А. Добролюбова и ННГУ им. Н.И. Лобачевского.

«Мы системно подходим к организации профориентационных мероприятий и созданию в школах специализированных классов. Главная цель – помочь детям сделать действительно осознанный выбор своего профессионального пути. На сегодняшний день в Нижегородской области действуют уже более 1,2 тысячи профильных классов по различным специальностям, включая естественно-научное медицинское, педагогическое, сельскохозяйственное направления и другие», – пояснил министр образования и науки Нижегородской области Михаил Пучков.

Министерство уделяет внимание обучению не только школьников, но и самих педагогов. Так, на этой неделе в школе №123 Нижнего Новгорода прошел областной семинар по функционированию профильных медиаклассов. Он объединил представителей муниципальных органов образования, директоров школ, педагогов и академических партнеров. Участникам провели экскурсию по пресс-центру школы, где обучающиеся самостоятельно снимают и монтируют видеоролики, записывают подкасты и работают на школьном радио.

Опытом открытия медиакласса в школе поделилась директор школы №11 Балахны Наталья Лозгина.

«Сейчас в нашей школе открыт предпрофессиональный медиакласс. Все началось еще в 2012 году с нашего кружка журналистики, который впоследствии «перерос» в пресс-центр школы с собственной газетой. Этот опыт показал, что ребята испытывают большой интерес к медиа, поэтому мы решили дать им возможность глубже познакомиться с профессией и реализовать свои творческие идеи», – рассказала Наталья Лозгина.

«Как настоящие журналисты мы составляем медиаплан и заносим в него школьные мероприятия и важные даты. Придумываем различные рубрики, пишем под них тексты и снимаем видео. А еще у нас есть школьное радио. В зависимости от темы мы приглашаем учителей, наших выпускников и студентов, записываем разные программы и по понедельникам выходим в эфир на всю школу», – поделился ученик 8-го класса школы №123 Александр Кузнецов.

Напомним, создание возможностей для получения детьми качественного образования – одна из составляющих национального проекта «Молодежь и дети». Он который реализуется по поручению президента России Владимира Путина и выполняет задачи, ранее предусмотренные в нацпроектах «Образование» и «Наука и университеты». Новый национальный проект включает девять федеральных проектов и программ: «Россия – страна возможностей», «Мы вместе», «Россия в мире», «Все лучшее детям», «Ведущие школы», «Педагоги и наставники», «Создание сети современных кампусов», «Университеты для поколения лидеров» и «Профессионалитет».