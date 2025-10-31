Девять тренеров за семь лет: кто пытался спасти ФК "Пари НН"
Общество

Полиция ищет шестерых подростков, сбежавших из госучреждения в Нижнем Новгороде

31 октября 2025 12:05 Общество
Полиция ищет шестерых подростков, сбежавших из госучреждения в Нижнем Новгороде

Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

Шестеро подростков самовольно покинули государственное учреждение в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в ГУ МВД по Нижегородской области.

По данным полиции, происшествие произошло около 17:00 30 октября. Правоохранители просят граждан помочь в розыске детей.

Самый младший из них — Саша Стариков, 2017 года рождения (на вид 7 лет). Рост 119 см. Был одет в темно-синюю куртку и черные штаны, на голове серая шапка.

Также разыскиваются:

• Полина Тюрина, 2012 года рождения. Худощавого телосложения, рыжие волосы, на руках царапины. Была одета в черные широкие штаны, светло-голубую куртку и бежевые кроссовки.

• Степан Стариков, 2015 года рождения. На вид 10 лет, рост 130 см, телосложение среднее. Был одет в синие джинсы, красную куртку с черной отделкой на рукавах и темно-синие кроссовки.

• Вероника Белозерова, 2012 года рождения. На вид 14–15 лет, рост 171 см, телосложение плотное, волосы русые. Была одета в зеленую куртку, темно-серые джинсы и светлые кроссовки.

• Арина Бурнаева, 2011 года рождения. На вид 13–14 лет, рост 162 см, телосложение худощавое, волосы русые. Была одета в черные широкие брюки, черную куртку с коричневым мехом внутри и черные ботинки.

• Артемий Бурнаев, 2016 года рождения. На вид 9 лет, рост 133 см, волосы русые, телосложение среднее. Был одет в красную куртку с черным воротником, черные штаны, черную шапку и темно-розовые кроссовки.

Информацию о местонахождении подростков просят сообщать по телефонам: 8 (831) 268-61-10, 8 (831) 268-61-11, 8 (831) 268-43-00, а также по номерам 02 или 102 (с мобильного телефона).

