Нижегородскую станцию аэрации снова проверяют из-за жалоб на вонь
Выяснилось, куда можно будет улететь из Нижнего Новгорода зимой
Нижегородцев ждут дополнения к системе ОМС в 2026 году
Девять тренеров за семь лет: кто пытался спасти ФК "Пари НН"
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
31 октября 2025 17:55Три нижегородца вышли в финал Национального чемпионата профмастерства для людей с особенностями здоровья "Абилимпикс"
31 октября 2025 17:49Более 50 тематических мероприятий проведут в центре "Долголетие по-нижегородски" в ноябре
31 октября 2025 17:30Ноябрь в Нижегородской области будет теплее обычного
31 октября 2025 17:16Минград выставил на торги площадку под КРТ в районе улицы Панина
31 октября 2025 17:00Первая группа резервистов "БАРС НН" заступит на дежурство 1 ноября
31 октября 2025 16:44Нарколог Холдин заявил, что употребление алкоголя приближает инсульт на 15 лет
31 октября 2025 16:23Мэрия изымет аварийный дом на улице Костина вместе с участком
31 октября 2025 16:02Нижегородская мэрия обновила дизайн-код Верхневолжской набережной
31 октября 2025 15:49Автобусный маршрут №70 сократят в Нижнем Новгороде с 1 января
31 октября 2025 15:26Синоптики дали прогноз погоды на выходные в Нижнем Новгороде
Общество

Ноябрь в Нижегородской области будет теплее обычного

31 октября 2025 17:30 Общество
Ноябрь в Нижегородской области будет теплее обычного

Фото: Александр Воложанин

Гидрометцентр России уточнил прогноз погоды на ноябрь 2025 года для Нижегородской области.

Согласно данным синоптиков, среднемесячная температура воздуха в регионе ожидается в пределах от -1 до -3 градусов. Это примерно на один градус выше многолетней климатической нормы, которая составляет от -2 до -4 градусов по данным за 1991-2020 годы.

Количество осадков в течение месяца, по прогнозу, будет соответствовать средним значениям. В регионе предполагается выпадение от 40 до 55 миллиметров осадков, что также укладывается в рамки климатической нормы.

Напомним, серия магнитных бурь побеспокоит нижегородцев на этой неделе.

Ранее сообщалось, что первые выходные ноября будут сухими, но прохладными в Нижнем Новгороде.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Погода Прогноз
Поделиться:
Новости по теме
09 октября 2025 10:40Выяснилось, когда в Нижнем Новгороде выпадет снег
03 октября 2025 14:19Нижегородцам рассказали, когда "переобуваться" к зиме
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Искусство веры: в Манеже открылась выставка религиозных работ Васнецова
24 октября 2025 18:23Искусство веры: в Манеже открылась выставка религиозных работ Васнецова
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных