Ноябрь в Нижегородской области будет теплее обычного

Гидрометцентр России уточнил прогноз погоды на ноябрь 2025 года для Нижегородской области.
Согласно данным синоптиков, среднемесячная температура воздуха в регионе ожидается в пределах от -1 до -3 градусов. Это примерно на один градус выше многолетней климатической нормы, которая составляет от -2 до -4 градусов по данным за 1991-2020 годы.
Количество осадков в течение месяца, по прогнозу, будет соответствовать средним значениям. В регионе предполагается выпадение от 40 до 55 миллиметров осадков, что также укладывается в рамки климатической нормы.
