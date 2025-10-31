Ноябрь в Нижегородской области будет теплее обычного Общество

Фото: Александр Воложанин

Гидрометцентр России уточнил прогноз погоды на ноябрь 2025 года для Нижегородской области.

Согласно данным синоптиков, среднемесячная температура воздуха в регионе ожидается в пределах от -1 до -3 градусов. Это примерно на один градус выше многолетней климатической нормы, которая составляет от -2 до -4 градусов по данным за 1991-2020 годы.

Количество осадков в течение месяца, по прогнозу, будет соответствовать средним значениям. В регионе предполагается выпадение от 40 до 55 миллиметров осадков, что также укладывается в рамки климатической нормы.

Напомним, серия магнитных бурь побеспокоит нижегородцев на этой неделе.

Ранее сообщалось, что первые выходные ноября будут сухими, но прохладными в Нижнем Новгороде.