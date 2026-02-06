Опубликованы фото горящего дома в исторической части Нижнего Новгорода Происшествия

Фото: МЧС России по Нижегородской области

Появились подробности пожара, произошедшего 6 февраля в доме №99 на улице Ильинской в Нижнем Новгороде.

Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС, в результате возгорания пожарные эвакуировали двух человек. На месте происшествия продолжают работать 52 сотрудника экстренных служб.

Напомним, из-за пожара в центре города остаются перекрытыми улицы Ильинская и Новая в обоих направлениях. Это привело к образованию серьезных заторов на дорогах.

Кроме того, временно изменены маршруты трамваев. Трамвай №2 теперь курсирует только до улицы Кулибина от остановки "Чёрный пруд", а маршрут №27 также сокращён до этого участка.

