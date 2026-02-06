Требования к автокредитам ужесточили: чем это грозит нижегородцам
В Нижегородской области проиндексируют соцвыплаты и пособия
Нижегородцев будут лечить от гриппа по новому стандарту
Первая автобусно-трамвайная выделенка появится в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
06 февраля 2026 12:09Опубликованы фото горящего дома в исторической части Нижнего Новгорода
06 февраля 2026 11:45Движение на Ильинке ограничено из-за пожара: наблюдаются заторы
06 февраля 2026 10:21Дом купца Каменева загорелся в Нижнем Новгороде — видео
06 февраля 2026 10:10Число киберпреступлений против детей увеличилось в Нижегородской области
06 февраля 2026 09:40Нижегородская прокуратура взыскивает имущество экс-главы УМВД на 11 млн рублей
06 февраля 2026 09:27Полицейские задержали нижегородца, угрожавшего сотруднице ПВЗ ножом
06 февраля 2026 08:28Александру Парамонову продлили домашний арест до 9 марта
05 февраля 2026 19:45Суд отправил под стражу жителя Семенова по делу о многомиллионном мошенничестве
05 февраля 2026 19:19Тело 25-летнего мужчины нашли в нижегородском общежитии
05 февраля 2026 18:11Дело экс-ректора НГАТУ Игоря Воротникова передано в суд
Происшествия

Опубликованы фото горящего дома в исторической части Нижнего Новгорода

06 февраля 2026 12:09 Происшествия
Опубликованы фото горящего дома в исторической части Нижнего Новгорода

Фото: МЧС России по Нижегородской области

Появились подробности пожара, произошедшего 6 февраля в доме №99 на улице Ильинской в Нижнем Новгороде.

Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС, в результате возгорания пожарные эвакуировали двух человек. На месте происшествия продолжают работать 52 сотрудника экстренных служб.

Напомним, из-за пожара в центре города остаются перекрытыми улицы Ильинская и Новая в обоих направлениях. Это привело к образованию серьезных заторов на дорогах.

Кроме того, временно изменены маршруты трамваев. Трамвай №2 теперь курсирует только до улицы Кулибина от остановки "Чёрный пруд", а маршрут №27 также сокращён до этого участка.
 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
МЧС Пожар
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
АРТ МИР 2026 на Нижегородской ярмарке: самые яркие фото с открытия
30 января 2026 22:52"АРТ МИР 2026" на Нижегородской ярмарке: самые яркие фото с открытия
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных