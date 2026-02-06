Требования к автокредитам ужесточили: чем это грозит нижегородцам
Происшествия

Нижегородский призрак: мужчина два года числится мертвым из-за чужой ошибки

06 февраля 2026 13:43 Происшествия
Нижегородский призрак: мужчина два года числится мертвым из-за чужой ошибки

Фото: сгенерировано нейросетью

Андрей из Нижнего Новгорода уже почти два года живет как призрак — официально он считается мертвым. Об этом пишет телеграм-канал "112".

Все началось в феврале 2024 года, когда мужчина продал дом, собирался купить новое жилье и параллельно искал работу. Но везде получал отказы без объяснений.

Андрей обратился в налоговую и Пенсионный фонд, но выяснилось, что в базах данных он не числится. В полиции также отказались помочь, ссылаясь на отсутствие состава преступления.

Лишь позже в отделении полиции всплыла шокирующая деталь: Андрей официально числится умершим. Оказалось, что в ноябре 2023 года в регионе нашли тело неизвестного мужчины без документов. Один из прохожих якобы опознал в погибшем Андрея. При этом у него, кроме супруги, близких родственников давно нет.

Полиция не смогла установить, кто именно сообщил ложную информацию. На одном из судебных заседаний стало известно, что к делу причастен некий третий человек, но его личность до сих пор остается загадкой.

С тех пор Андрей живет в своеобразном вакууме: он не может устроиться на работу, получить медицинскую помощь или оформить какие-либо документы.

Ранее мы рассказывали о нижегородке, которая узнала о своей "смерти", когда пришла восстанавливать потерянный паспорт.

