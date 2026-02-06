Открытое горение в нижегородском Доме купца Каменева ликвидировано Происшествия

Фото: МЧС по Нижегородской области

Открытое горение в Доме купца Каменева на улице Ильинской, 99 в Нижнем Новгороде ликвидировано. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Напомним, пожар вспыхнул в историческом доме сегодня утром. Из здания были эвакуированы два человека, к тушению привлекли 52 сотрудника экстренных служб.

Также сообщалось, что из-за пожара временно изменены маршруты трамваев №2 и №27.