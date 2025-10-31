Нижегородскую станцию аэрации снова проверяют из-за жалоб на вонь
Общество

Три нижегородца вышли в финал Национального чемпионата профмастерства для людей с особенностями здоровья "Абилимпикс"

31 октября 2025 17:55 Общество
Три нижегородца вышли в финал Национального чемпионата профмастерства для людей с особенностями здоровья Абилимпикс

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Три юных нижегородца представляют регион в финале Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». Финал состязания стартовал 30 октября 2025 года в Москве.

В 2025 году чемпионат проходит под девизом «Нет предела – действуй смело!». В рамках различных компетенций состязаются школьники, студенты и специалисты.

«Чемпионат «Абилимпикс», который проводится в рамках национального проекта «Молодежь и дети», запущенного по поручению президента России, уже более 10 лет доказывает, что профессиональная реализация доступна каждому. В финале в Москве встретятся совсем молодые и уже опытные мастера, которые проявят себя в 50 компетенциях из 18 сфер экономики. Среди них – образование, ИТ-технологии, промышленные профессии и многое другое. Важно, что в ходе Национального чемпионата также состоятся соревнования для представителей наших дружественных стран и впервые – финал чемпионата по профмастерству среди участников СВО», – подчеркнул заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

Как рассказали в региональном министерстве образования и науки, Нижегородская область присоединилась к движению «Абилимпикс» в 2016 году. За прошедшие годы количество участников регионального этапа чемпионата возросло более чем в 20 раз.

«В 2025 году чемпионат объединил рекордное для нашего региона число участников – почти 400 человек! Наиболее востребованными компетенциями «Абилимпикса» в Нижегородской области стали творческие направления, такие как «Изобразительное искусство», «Швея», «Исполнительское мастерство. В финале соревнуются сразу трое воспитанников нижегородских образовательных учреждений. Болеем за наших!» – сказал министр образования и науки Нижегородской области Михаил Пучков.

Георгий Бухарин – студент Нижегородского губернского колледжа – представит регион в компетенции «Веб-дизайн».

«Я вижу мир так, как его вижу именно я! Поэтому на соревновании в данной компетенции для меня самое главное – не волноваться и использовать свое воображение и навыки компьютерной графики на все 100%, тогда результат будет хорошим. Вера в свои силы – самый верный способ преодоления всех трудностей не только на соревнованиях, но и в жизни», – сказал юноша.

Максим Кошечкин – студент Института пищевых технологий и дизайна – представит Нижегородскую область в компетенции «Поварское дело».

«Это большая ответственность – представлять регион на всероссийском чемпионате. Я долго готовился к этому, и теперь мне предстоит нелегкое, но в то же время очень интересное состязание, и я готов к нему!» – поделился он.

Еще один конкурсант представит Нижегородскую область в категории «Школьники». Николай Кунц из школы-интерната №95 Нижнего Новгорода выступит в компетенции «Оператор БПЛА».

«Меня всегда привлекали современные технологии, беспилотники – это наше будущее. Я много тренировался, чтобы пройти в финал чемпионата. Для меня это большая честь. Я готов побороться со своими сверстниками за победу!» – заявил ученик.

Особенностью чемпионата в 2025 году станет проведение Фестиваля региональных компетенций, в рамках которого пройдут мастер-классы, отражающие отраслевые и этнокультурные особенности 13 регионов России. На фестивале свое профессиональное мастерство продемонстрируют участники с тяжелыми или множественными нарушениями развития.

В рамках «Абилимпикса» также предусмотрена масштабная деловая программа по теме развития инклюзии в России. Участников ожидают пленарное заседание, круглые столы, дискуссии и деловые игры.

Победители чемпионата «Абилимпикс», которых определят 2 ноября, получат меры социальной поддержки на приобретение специализированных технических средств реабилитации и дополнительное образование с использованием электронных сертификатов.

Напомним, создание возможностей для получения детьми и молодежью качественного общего и профессионального образования – одна из составляющих национального проекта «Молодежь и дети». Он реализуется по поручению президента России Владимира Путина и выполняет задачи, ранее предусмотренные в нацпроектах «Образование» и «Наука и университеты».

Новый национальный проект включает девять федеральных проектов и программ: «Россия – страна возможностей», «Мы вместе», «Россия в мире», «Все лучшее детям», «Ведущие школы», «Педагоги и наставники», «Создание сети современных кампусов», «Университеты для поколения лидеров» и «Профессионалитет».

Молодежь Нацпроект Образование
