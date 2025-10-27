Госдума рассмотрит проекты о трудовых гарантиях для женщин и семей с детьми Общество

Депутаты Государственной Думы рассмотрят три законопроекта, которые направлены на улучшение трудовых гарантий для женщин и семей с несовершеннолетними детьми. Об этом 360.ru сообщил Ярослав Нилов, председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов.

Основные инициативы касаются защиты прав родителей от длительных испытательных сроков и ненормированного рабочего времени.

Одно из предложений касается женщин с маленькими детьми. В настоящее время законодательство запрещает работодателям устанавливать испытательный срок для женщин, у которых есть ребёнок до полутора лет. Нилов предлагает увеличить этот срок до трёх лет.

Также планируется внести изменения в законодательство о неполном рабочем времени. Сейчас работодатель обязан предоставить такой режим работы родителям, у которых есть дети младше 14 лет. Однако Нилов предлагает расширить эту норму, распространив её на родителей детей до 16 лет, что соответствует возрасту окончания школы.

По мнению парламентария, принятие этих поправок поможет укрепить социальную защищённость семей с детьми и создать более гибкие условия труда. Это также будет способствовать достижению стратегических целей в области демографической политики и поддержки семей.