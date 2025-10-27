Выяснилось, куда можно будет улететь из Нижнего Новгорода зимой
Нижегородцев ждут дополнения к системе ОМС в 2026 году
Нижегородскую станцию аэрации снова проверяют из-за жалоб на вонь
Девять тренеров за семь лет: кто пытался спасти ФК "Пари НН"
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
27 октября 2025 18:40Госдума рассмотрит проекты о трудовых гарантиях для женщин и семей с детьми
27 октября 2025 17:42Более 4 тысяч тонн некачественных семян выявили в Нижегородской области
27 октября 2025 17:25Скоростной интернет появился еще в трех селах Нижегородской области
27 октября 2025 17:10Заболевших норовирусом учеников "Созвездия" выписали из больницы
27 октября 2025 16:41Автоэксперты рассказали, как правильно подготовить машину к зиме
27 октября 2025 16:21100-летний юбилей отметил участник Великой Отечественной войны Евгений Иванович Макаров
27 октября 2025 16:00Екатерина Лебедева: первые полгода в НИУ
27 октября 2025 15:54Нижегородская мэрия отложила переезд в здание бывшего ТЦ "Этажи"
27 октября 2025 15:47Нижегородские хирурги заменили коленный сустав у 120-килограммовой пациентки
27 октября 2025 15:30Средняя продолжительность жизни нижегородцев должна вырасти до 73,4 года
Общество

Госдума рассмотрит проекты о трудовых гарантиях для женщин и семей с детьми

27 октября 2025 18:40 Общество
Госдума рассмотрит проекты о трудовых гарантиях для женщин и семей с детьми

Депутаты Государственной Думы рассмотрят три законопроекта, которые направлены на улучшение трудовых гарантий для женщин и семей с несовершеннолетними детьми. Об этом 360.ru сообщил Ярослав Нилов, председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов.

Основные инициативы касаются защиты прав родителей от длительных испытательных сроков и ненормированного рабочего времени.

Одно из предложений касается женщин с маленькими детьми. В настоящее время законодательство запрещает работодателям устанавливать испытательный срок для женщин, у которых есть ребёнок до полутора лет. Нилов предлагает увеличить этот срок до трёх лет.

Также планируется внести изменения в законодательство о неполном рабочем времени. Сейчас работодатель обязан предоставить такой режим работы родителям, у которых есть дети младше 14 лет. Однако Нилов предлагает расширить эту норму, распространив её на родителей детей до 16 лет, что соответствует возрасту окончания школы.

По мнению парламентария, принятие этих поправок поможет укрепить социальную защищённость семей с детьми и создать более гибкие условия труда. Это также будет способствовать достижению стратегических целей в области демографической политики и поддержки семей.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Законодательство Работа Семья
Поделиться:
Новости по теме
27 октября 2025 13:45Минфин запретит оформлять две льготные ипотеки на семью с 1 февраля
22 октября 2025 14:02В сервисе "Семейный навигатор" стало удобнее находить детские и спортивные площадки
15 октября 2025 12:13Более 3500 нижегородских отцов оформили отпуск по уходу за ребенком
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Искусство веры: в Манеже открылась выставка религиозных работ Васнецова
24 октября 2025 18:23Искусство веры: в Манеже открылась выставка религиозных работ Васнецова
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных