Губернатор Глеб Никитин поздравил ННГУ с 110-летием

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил ННГУ имени Лобачевского с 110-летием.

Глава региона отметил, что сегодня университет является одним из ведущих центров образования и науки в стране. В его структуру входят 13 факультетов, шесть научно-исследовательских институтов и военный учебный центр. Образование в вузе получают свыше 28 тысяч студентов, включая более двух тысяч иностранных слушателей из 90 государств.

По словам губернатора, университет сохраняет богатое наследие, формирует современное технологичное настоящее и определяет векторы будущего. Он подчеркнул, что "Университет Лобачевского не просто идет в ногу со временем – он опережает его".

Никитин также назвал создание Исследовательского центра искусственного интеллекта смелым шагом в одну из самых передовых сфер науки, а открытие Института клинической медицины — стратегически важным решением, дающим студентам возможность получать практический опыт.

Губернатор отметил, что в стенах вуза формируется новое поколение исследователей, чьи разработки успешно применяются в промышленности и способствуют развитию фундаментальной науки. Университет вошёл в число 38 российских учебных заведений, готовящих специалистов для технологического лидерства страны в инженерной и научной сферах.

"Все это делает Университет Лобачевского флагманом науки, инноваций и образования, настоящим интеллектуальным достоянием не только Нижегородской области, но и всей России. Желаю вам и впредь сохранять этот уверенный курс. С юбилеем! К новым научным вершинам!" — заключил Глеб Никитин.

