Ректор ННГАСУ стал "Почётным работником сферы образования РФ" Наука

Фото: ННГАСУ

Ректору Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета Дмитрию Щеголеву присвоено почетное звание "Почётный работник сферы образования Российской Федерации".

Звание присваивается работникам сферы высшего и дополнительного профессионального образования, внесшим значительный вклад в развитие образовательной деятельности и имеющим стаж работы не менее 15 лет, из которых не менее трех лет – в конкретной образовательной организации.

"Получение этой награды – заслуга всего педагогического коллектива университета. Мне приятно осознавать, что я работаю бок о бок с командой, которая готовит первоклассных специалистов для отечественной строительной и архитектурной отрасли", – подчеркнул Дмитрий Щеголев.

Свой профессиональный путь в университете Щеголев начал в 2000 году, сразу после получения степени магистра по специальности "Строительство". Постепенно он прошел путь от ассистента кафедры архитектуры до ответственного секретаря приемной комиссии, декана факультета архитектуры и градостроительства, а затем и проректора по учебной работе.

Аналогичное звание "Почётный работник сферы образования Российской Федерации" ранее получили другие сотрудники университета: заведующая кафедрой иностранных языков Елена Алешугина и декан инженерно-строительного факультета Олег Кондрашкин.

Ранее сообщалось, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин получил звание "Эколог - меценат 2025 года".