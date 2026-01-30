Ректор ННГАСУ стал "Почётным работником сферы образования РФ"

Фото:
Ректору Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета Дмитрию Щеголеву присвоено почетное звание "Почётный работник сферы образования Российской Федерации".
Звание присваивается работникам сферы высшего и дополнительного профессионального образования, внесшим значительный вклад в развитие образовательной деятельности и имеющим стаж работы не менее 15 лет, из которых не менее трех лет – в конкретной образовательной организации.
"Получение этой награды – заслуга всего педагогического коллектива университета. Мне приятно осознавать, что я работаю бок о бок с командой, которая готовит первоклассных специалистов для отечественной строительной и архитектурной отрасли", – подчеркнул Дмитрий Щеголев.
Свой профессиональный путь в университете Щеголев начал в 2000 году, сразу после получения степени магистра по специальности "Строительство". Постепенно он прошел путь от ассистента кафедры архитектуры до ответственного секретаря приемной комиссии, декана факультета архитектуры и градостроительства, а затем и проректора по учебной работе.
Аналогичное звание "Почётный работник сферы образования Российской Федерации" ранее получили другие сотрудники университета: заведующая кафедрой иностранных языков Елена Алешугина и декан инженерно-строительного факультета Олег Кондрашкин.
Ранее сообщалось, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин получил звание "Эколог - меценат 2025 года".
