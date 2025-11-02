"Торпедо" обыграло "Автомобилист" и продлило сухую серию Костина Спорт

Фото: ХК "Торпедо"

Хоккейное воскресенье завершилось уверенной победой нижегородского "Торпедо" над екатеринбургским "Автомобилистом". Матч прошёл в Екатеринбурге и стал вторым за неделю очным противостоянием команд. На этот раз нижегородцы оказались сильнее со счётом 2:0.

С первых минут на льду началась активная игра, но именно "Торпедо" постепенно перехватило инициативу. Команда владела шайбой и создала много моментов. Правда, в первом периоде забить так и не удалось.

Однако во втором периоде "автозаводцы" быстро открыли счёт. Уже на второй минуте периода Егор Виноградов замкнул передачу от Бобби Нарделлы — 1:0. Александр Яремчук тоже отметился результативным пасом.

В заключительном периоде "Автомобилист" предпринял попытку спастись, усилив давление. Однако нижегородцы выстояли. А за минуту до финальной сирены Кирилл Воронин поразил пустые ворота, поставив точку в противостоянии.

Этот матч стал третьей победой подряд для команды Алексея Исакова и второй "на ноль" для вратаря Дениса Костина. Его "сухая" серия — 128 минут и 17 секунд. С 30 очками "Торпедо" расположилось на 2-й строчке таблица Западной конференции.

В этот же день нижегородская "Чайка" одержала победу над молодёжной командой Екатеринбурга "Авто", а вот "Торпедо-Горький" уступил "Омским Крыльям". Все команды системы играли на выезде.

Следующий матч (6+) "Торпедо" проведёт 4 ноября в Новосибирске против "Сибири".

Ранее сообщалось, что гендиректор клуба Евгений Забуга рассказал о переезде клуба в новый Ледовый дворец на Стрелке.