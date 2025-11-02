Девять тренеров за семь лет: кто пытался спасти ФК "Пари НН"
Спорт

"Торпедо" обыграло "Автомобилист" и продлило сухую серию Костина

02 ноября 2025 18:00 Спорт
Торпедо обыграло Автомобилист и продлило сухую серию Костина

Фото: ХК "Торпедо"

Хоккейное воскресенье завершилось уверенной победой нижегородского "Торпедо" над екатеринбургским "Автомобилистом". Матч прошёл в Екатеринбурге и стал вторым за неделю очным противостоянием команд. На этот раз нижегородцы оказались сильнее со счётом 2:0.

С первых минут на льду началась активная игра, но именно "Торпедо" постепенно перехватило инициативу. Команда владела шайбой и создала много моментов. Правда, в первом периоде забить так и не удалось.

Однако во втором периоде "автозаводцы" быстро открыли счёт. Уже на второй минуте периода Егор Виноградов замкнул передачу от Бобби Нарделлы — 1:0. Александр Яремчук тоже отметился результативным пасом.

В заключительном периоде "Автомобилист" предпринял попытку спастись, усилив давление. Однако нижегородцы выстояли. А за минуту до финальной сирены Кирилл Воронин поразил пустые ворота, поставив точку в противостоянии.

Этот матч стал третьей победой подряд для команды Алексея Исакова и второй "на ноль" для вратаря Дениса Костина. Его "сухая" серия 128 минут и 17 секунд. С 30 очками "Торпедо" расположилось на 2-й строчке таблица Западной конференции.

В этот же день нижегородская "Чайка" одержала победу над молодёжной командой Екатеринбурга "Авто", а вот "Торпедо-Горький" уступил "Омским Крыльям". Все команды системы играли на выезде.

Следующий матч (6+) "Торпедо" проведёт 4 ноября в Новосибирске против "Сибири".

Ранее сообщалось, что гендиректор клуба Евгений Забуга рассказал о переезде клуба в новый Ледовый дворец на Стрелке.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Теги:
Спорт ХК "Торпедо" Хоккей
