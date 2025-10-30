Опубликованы новые фото строящегося Ледового дворца на Стрелке Спорт

Фото: ИРГСНО

Строительство нового Ледового дворца в районе Стрелки в Нижнем Новгороде близится к завершению. Внешне здание уже практически готово, а внутри завершаются отделочные и пуско-наладочные работы. Новые фото показал Институт развития городской среды Нижегородской области.

На начало октября строительная готовность объекта составляла около 96%. В эксплуатацию арену планируют ввести до конца года.

На прилегающей территории полным ходом идёт благоустройство. Архитектурный облик арены почти сформирован. Фасад, дизайн которого разработал ИРГСНО, смонтирован почти полностью. Благодаря перфорации по металлу на внешней облицовке будет изображена динамическая сцена с хоккеистами в разгаре игры.

Параллельно специалисты тестируют работу архитектурной подсветки и медиафасада. На них уже транслируются первые изображения. Завершён монтаж и настройка центрального куба над главной ледовой площадкой, туда также выводится видеоконтент.

Сейчас в здании завершаются работы по установке оконечных элементов инженерных систем — вентиляции, слаботочных сетей и других коммуникаций.

Главная арена комплекса рассчитана на 12 тысяч зрителей. Кроме неё, в здании расположатся две тренировочные площадки, каждая вместимостью до 250 человек, универсальный спортивный зал и зал для акробатики.

Напомним, новый Ледовый дворец станет домашней площадкой для хоккейного клуба "Торпедо". При проектировании комплекса учли более ста пожеланий команды.

Ранее сообщалось, что еще 4,6 млрд рублей направят на строительство арены в 2026-2028 годы.