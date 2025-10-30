Нижегородцев ждут дополнения к системе ОМС в 2026 году
Девять тренеров за семь лет: кто пытался спасти ФК "Пари НН"
Выяснилось, куда можно будет улететь из Нижнего Новгорода зимой
Нижегородскую станцию аэрации снова проверяют из-за жалоб на вонь
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Спорт
30 октября 2025 13:23Опубликованы новые фото строящегося Ледового дворца на Стрелке
30 октября 2025 10:01"Торпедо-Горький" уступил "Рубину" в серии буллитов, прервав серию побед
29 октября 2025 17:00Нижегородская "Чайка" потерпела третье поражение подряд, уступив "Ирбису"
29 октября 2025 15:28Нижегородская школа летающих лыжников отметила 60-летие
29 октября 2025 13:38Участников СВО ознакомили с программой спортивной адаптации на базе ФОКа Дзержинска
29 октября 2025 12:30Известную российскую лыжницу прооперировали в Нижнем Новгороде
29 октября 2025 11:22Баскетболисты "Пари НН" потерпели пятое поражение подряд
29 октября 2025 10:14Полузащитник "Пари НН" Калинский рассказал про кризис в команде
28 октября 2025 20:00Минспорта решило пока не съезжать со стадиона на Стрелке
28 октября 2025 19:28Еще 4,6 млрд рублей направят на Ледовый дворец на Стрелке
Спорт

Опубликованы новые фото строящегося Ледового дворца на Стрелке

30 октября 2025 13:23 Спорт
Опубликованы новые фото строящегося Ледового дворца на Стрелке

Фото: ИРГСНО

Строительство нового Ледового дворца в районе Стрелки в Нижнем Новгороде близится к завершению. Внешне здание уже практически готово, а внутри завершаются отделочные и пуско-наладочные работы. Новые фото показал Институт развития городской среды Нижегородской области.

На начало октября строительная готовность объекта составляла около 96%. В эксплуатацию арену планируют ввести до конца года.

На прилегающей территории полным ходом идёт благоустройство. Архитектурный облик арены почти сформирован. Фасад, дизайн которого разработал ИРГСНО, смонтирован почти полностью. Благодаря перфорации по металлу на внешней облицовке будет изображена динамическая сцена с хоккеистами в разгаре игры.

Параллельно специалисты тестируют работу архитектурной подсветки и медиафасада. На них уже транслируются первые изображения. Завершён монтаж и настройка центрального куба над главной ледовой площадкой, туда также выводится видеоконтент.

Сейчас в здании завершаются работы по установке оконечных элементов инженерных систем — вентиляции, слаботочных сетей и других коммуникаций. 

Главная арена комплекса рассчитана на 12 тысяч зрителей. Кроме неё, в здании расположатся две тренировочные площадки, каждая вместимостью до 250 человек, универсальный спортивный зал и зал для акробатики.

Напомним, новый Ледовый дворец станет домашней площадкой для хоккейного клуба "Торпедо". При проектировании комплекса учли более ста пожеланий команды.

Ранее сообщалось, что еще 4,6 млрд рублей направят на строительство арены в 2026-2028 годы.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Строительство ХК "Торпедо" Хоккей
Поделиться:
Новости по теме
27 октября 2025 16:32Нижегородскому Центру управления и развития спорта выделят 2,8 млрд рублей
24 октября 2025 09:38Миллионы рублей уйдут на ледозаливочные машины для арены на Стрелке
03 сентября 2025 15:29Более 50 млн рублей выделили на сети для мобильной связи в Ледовом дворце
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Искусство веры: в Манеже открылась выставка религиозных работ Васнецова
24 октября 2025 18:23Искусство веры: в Манеже открылась выставка религиозных работ Васнецова
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных