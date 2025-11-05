Евгений Люлин: "Региональный парламент намерен продвигать акцию "Алтарь Отечества", чтобы сделать ее всероссийской"

3 ноября в Москве завершилась ежегодная Межрегиональная культурно-патриотическая акция «Алтарь Отечества». В год ее 25-летия участники проехали маршрутом народного ополчения 1612 года, охватив 12 городов различных регионов России. Участие в акции приняли несколько тысяч человек.

Торжественный старт акции был дан 31 октября на площади Народного единства в Нижнем Новгороде. С напутственными словами к участникам акции обратились председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин, министр региональной молодежной политики Светлана Ануфриева, председатель городской Думы Нижнего Новгорода Евгений Чинцов, епископ Иннокентий.

Затем состоялся чин окропления копии флага народного ополчения 1612 года. Флаг сопровождал делегацию на протяжении всего маршрута, который пролегал по городам, исторически связанным с ополчением Минина и Пожарского. После Нижнего Новгорода делегация посетила Балахну, с. Пурех Чкаловского района, города Юрьевец, Кинешму, Кострому, Ярославль, Ростов Великий, Переславль-Залесский, Пересвет, Сергиев Посад.

«Ополченцев» встречали хлебом-солью, были организованы экскурсии, встречи с молодежью и представителями местных администраций городов и регионов. С нижегородской стороны в них принимали участие заместитель главы администрации Нижнего Новгорода, кавалер ордена Мужества, участник СВО Владимир Анисимов, руководитель культурно-патриотической акции «Алтарь Отечества» Владимир Блинков, исполнительный директор Балахнинского совета директоров Евгения Чиненкова. Участники встреч поделились опытом и успешными практиками по патриотическому воспитанию молодежи, обсудили возможности проведения совместных мероприятий.

В каждом городе участники акции возлагали цветы к мемориалам, а также передавали на память от правительства Нижегородской области репродукцию картины Константина Маковского «Воззвание Минина», оригинал которой располагается в Нижегородском Государственном Художественном музее. В Кинешме и Пересвете (Сергиево-Посадский муниципальный округ) артисты – участники культурно-патриотической акции «Алтарь Отечества» – дали концерты.

Завершилась поездка по традиции в Москве. Члены Нижегородской делегации, к которой присоединились председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин, заместитель председателя правительства Нижегородской области Игорь Зотов, руководитель представительства регионального правительства в Москве Сергей Гранков, генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», ректор мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин, заместитель генерального директора по развитию производственной системы ГК «Росатом» Сергей Обозов, представители правительства Москвы, возложили цветы к подножию памятника Минину и Пожарскому.

В заключение акции в Центральном Доме Российской Армии прошла творческая встреча нижегородских и московских участников проекта «Алтарь Отечества» и большой гала-концерт, в котором приняли участие лучшие артисты – участники творческого конкурса.

На следующий день, 4 ноября, участники акции посетили с экскурсией павильон Росатома и Музей космонавтики на ВДНХ.

В состав нижегородской делегации вошли студенты средних профессиональных образовательных организаций Нижегородской области – победители XIX Межрегионального фестиваля-конкурса «Алтарь Отечества», ветераны акции.

Поездка была организована при поддержке правительства и Законодательного Собрания Нижегородской области, правительства г. Москва, администраций регионов и городов, исторически связанных с народным ополчением 1612 года.

Напомним, что культурно-патриотическая акция «Алтарь Отечества» проводится с 2001 года и все это время бережно сохраняет память о величайшем подвиге второго народного ополчения 1612 года, в честь которого учреждён государственный праздник День народного единства.