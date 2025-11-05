Нижегородскую станцию аэрации снова проверяют из-за жалоб на вонь
Нижегородцев ждут дополнения к системе ОМС в 2026 году
Выяснилось, куда можно будет улететь из Нижнего Новгорода зимой
Девять тренеров за семь лет: кто пытался спасти ФК "Пари НН"
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
05 ноября 2025 18:30Сильные магнитные бури вернутся в Нижний Новгород
05 ноября 2025 18:16Часть улицы Сергиевской перекрыли для транспорта до 15 декабря
05 ноября 2025 18:05Школьник из Нижнего Новгорода одержал победу в финале чемпионата "Абилимпикс"
05 ноября 2025 17:50В Госдуме предложили упростить процесс предоставления соцпомощи малоимущим
05 ноября 2025 17:50Почти 13 млн рублей выделено на охрану четырех аварийных домов на Автозаводе
05 ноября 2025 17:40В соцсетях появилось фейковое руководство для ВСУ по управлению БПЛА через MAX
05 ноября 2025 17:10Замгубернатора Андрей Гнеушев вступил в ряды резервистов "БАРС-НН"
05 ноября 2025 17:01Серебряным волонтерам – поддержка ЛУКОЙЛа
05 ноября 2025 16:26Нижегородцы смогут бесплатно сделать генетическую диагностику эмбриона при ЭКО
05 ноября 2025 16:11Малую Покровскую могут превратить в пешеходную зону для молодоженов
Общество

Евгений Люлин: "Региональный парламент намерен продвигать акцию "Алтарь Отечества", чтобы сделать ее всероссийской"

05 ноября 2025 14:35 Общество
Евгений Люлин: Региональный парламент намерен продвигать акцию Алтарь Отечества, чтобы сделать ее всероссийской

Фото: пресс-служба ЗСНО

3 ноября в Москве завершилась ежегодная Межрегиональная культурно-патриотическая акция «Алтарь Отечества». В год ее 25-летия участники проехали маршрутом народного ополчения 1612 года, охватив 12 городов различных регионов России. Участие в акции приняли несколько тысяч человек.

Торжественный старт акции был дан 31 октября на площади Народного единства в Нижнем Новгороде. С напутственными словами к участникам акции обратились председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин, министр региональной молодежной политики Светлана Ануфриева, председатель городской Думы Нижнего Новгорода Евгений Чинцов, епископ Иннокентий.

Затем состоялся чин окропления копии флага народного ополчения 1612 года. Флаг сопровождал делегацию на протяжении всего маршрута, который пролегал по городам, исторически связанным с ополчением Минина и Пожарского. После Нижнего Новгорода делегация посетила Балахну, с. Пурех Чкаловского района, города Юрьевец, Кинешму, Кострому, Ярославль, Ростов Великий, Переславль-Залесский, Пересвет, Сергиев Посад.

«Ополченцев» встречали хлебом-солью, были организованы экскурсии, встречи с молодежью и представителями местных администраций городов и регионов. С нижегородской стороны в них принимали участие заместитель главы администрации Нижнего Новгорода, кавалер ордена Мужества, участник СВО Владимир Анисимов, руководитель культурно-патриотической акции «Алтарь Отечества» Владимир Блинков, исполнительный директор Балахнинского совета директоров Евгения Чиненкова. Участники встреч поделились опытом и успешными практиками по патриотическому воспитанию молодежи, обсудили возможности проведения совместных мероприятий.

В каждом городе участники акции возлагали цветы к мемориалам, а также передавали на память от правительства Нижегородской области репродукцию картины Константина Маковского «Воззвание Минина», оригинал которой располагается в Нижегородском Государственном Художественном музее. В Кинешме и Пересвете (Сергиево-Посадский муниципальный округ) артисты – участники культурно-патриотической акции «Алтарь Отечества» – дали концерты.

Завершилась поездка по традиции в Москве. Члены Нижегородской делегации, к которой присоединились председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин, заместитель председателя правительства Нижегородской области Игорь Зотов, руководитель представительства регионального правительства в Москве Сергей Гранков, генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», ректор мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин, заместитель генерального директора по развитию производственной системы ГК «Росатом» Сергей Обозов, представители правительства Москвы, возложили цветы к подножию памятника Минину и Пожарскому.

В заключение акции в Центральном Доме Российской Армии прошла творческая встреча нижегородских и московских участников проекта «Алтарь Отечества» и большой гала-концерт, в котором приняли участие лучшие артисты – участники творческого конкурса.

На следующий день, 4 ноября, участники акции посетили с экскурсией павильон Росатома и Музей космонавтики на ВДНХ.

В состав нижегородской делегации вошли студенты средних профессиональных образовательных организаций Нижегородской области – победители XIX Межрегионального фестиваля-конкурса «Алтарь Отечества», ветераны акции.

Поездка была организована при поддержке правительства и Законодательного Собрания Нижегородской области, правительства г. Москва, администраций регионов и городов, исторически связанных с народным ополчением 1612 года.  

Напомним, что культурно-патриотическая акция «Алтарь Отечества» проводится с 2001 года и все это время бережно сохраняет память о величайшем подвиге второго народного ополчения 1612 года, в честь которого учреждён государственный праздник День народного единства.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Евгений Люлин Законодательное собрание
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
04 ноября 2025 14:32Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных