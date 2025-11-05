Девять тренеров за семь лет: кто пытался спасти ФК "Пари НН"
Общество

Сильные магнитные бури вернутся в Нижний Новгород

05 ноября 2025 18:30
Сильные магнитные бури вернутся в Нижний Новгород

Фото: сгенерировано нейросетью

Жителей Нижнего Новгорода ожидает серия мощных магнитных бурь в ноябре. Первая из них начнется уже в ближайшие дни. Вечером 6 ноября колебания могут достигнуть силы в 5 баллов по геомагнитной шкале. Об этом сообщает портал my-calend.ru.

Нестабильная геомагнитная обстановка сохранится 7 ноября, а затем буря вновь усилится 8 ноября и продлится до позднего вечера 9 ноября. Повторный всплеск аналогичной интенсивности прогнозируется 15 ноября.

Кроме того, с 24 по 28 ноября ожидаются новые магнитные возмущения.

Медики предупреждают: в дни геомагнитных бурь метеозависимым людям стоит особенно внимательно относиться к своему самочувствию. Рекомендуется избегать переутомления, а также эмоционального напряжения, чтобы снизить возможное негативное воздействие на организм.

Ранее сообщалось, что нижегородцы смогут увидеть "бобровое" суперлуние в ночь на 6 ноября.

