Сильные магнитные бури вернутся в Нижний Новгород

Жителей Нижнего Новгорода ожидает серия мощных магнитных бурь в ноябре. Первая из них начнется уже в ближайшие дни. Вечером 6 ноября колебания могут достигнуть силы в 5 баллов по геомагнитной шкале. Об этом сообщает портал my-calend.ru.
Нестабильная геомагнитная обстановка сохранится 7 ноября, а затем буря вновь усилится 8 ноября и продлится до позднего вечера 9 ноября. Повторный всплеск аналогичной интенсивности прогнозируется 15 ноября.
Кроме того, с 24 по 28 ноября ожидаются новые магнитные возмущения.
Медики предупреждают: в дни геомагнитных бурь метеозависимым людям стоит особенно внимательно относиться к своему самочувствию. Рекомендуется избегать переутомления, а также эмоционального напряжения, чтобы снизить возможное негативное воздействие на организм.
Ранее сообщалось, что нижегородцы смогут увидеть "бобровое" суперлуние в ночь на 6 ноября.
