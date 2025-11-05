Стало известно, когда в Нижнем Новгороде выпадет первый снег Общество

Фото: Кира Мишина

Ноябрь встретил нижегородцев не только пасмурной погодой и дождями. Утренний иней и минусовая температура напоминают о приближении зимы. Согласно информации сервиса "Яндекс Погода", первые снежные осадки могут появиться в городе 11 ноября.

В этот день ожидается дождь, переходящий в снег. Днем температура воздуха опустится до -1 градуса, ночью — до -2. При этом из-за ветра и влажности погода будет ощущаться как -6 градусов.

Похожая ситуация сохранится и на следующий день, 12 ноября. Утром и днем вновь возможны осадки в виде дождя со снегом. А 13 ноября утром возможен слабый снегопад, который может стать первым полноценным зимним осадком в этом сезоне.

Ранее сообщалось, что ноябрь прогнозируется теплее климатической нормы.