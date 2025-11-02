Девять тренеров за семь лет: кто пытался спасти ФК "Пари НН"
Общество

Пасмурная погода и дожди ожидают нижегородцев в первую неделю ноября

02 ноября 2025 18:40 Общество
Пасмурная погода и дожди ожидают нижегородцев в первую неделю ноября

Фото: Александр Воложанин

Жителей Нижнего Новгорода ожидает пасмурная и влажная погода на протяжении всей первой полноценной недели ноября. Согласно прогнозу сервиса "Яндекс Погода", небо будет затянуто тучами, а осадки пройдут почти ежедневно.

В понедельник, 3 ноября, существенных осадков не прогнозируется. Утром температура составит около +2 градусов, днём и вечером воздух прогреется до +4, а ночью потеплеет до +5. Ветер будет южный, со скоростью 3-4 м/с.

Во вторник, 4 ноября, синоптики предупреждают о затяжном дожде, который продлится весь день. Температура утром составит +5 градусов, днём и вечером воздух прогреется до +6. Ветер юго-западный, около 5 м/с.

В среду, 5 ноября, осадков в светлое время суток не ожидается. Утром и днём температура составит +6…+7 градусов. Вечером сохранится +7, а ближе к ночи начнётся дождь, который перейдёт на следующий день. Ветер юго-западный, 3-4 м/с.

В четверг, 6 ноября, прогнозируется дождь в течение всего дня. Температура останется стабильной: утром, днём, вечером и ночью — около +7…+8 градусов. Ветер слабый, до 3 м/с.

В пятницу, 7 ноября, осадки маловероятны. Температура воздуха будет держаться на уровне +8 градусов в течение всего дня. Ветер южный, 2-3 м/с.

В субботу, 8 ноября, в течение дня сохранится облачная погода без существенных осадков. Утром ожидается +7, днём — до +8 градусов. Вечером и ночью возможен небольшой дождь. 

В воскресенье, 9 ноября, характер погоды останется прежним. Утром и днём температура составит около +7 градусов, вечером и ночью — +6. Небольшой дождь также вероятен в вечерние и ночные часы. В выходные дни будет слабый ветер 2-3 м/с.

Ранее синоптики пообещали, что ноябрь будет теплее климатической нормы.

