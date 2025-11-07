Еврокомиссия официально запретила выдавать россиянам мультивизы Общество

Фото: с сайта ru.freepik.com

Еврокомиссия приняла решение о прекращении выдачи новых многоразовых виз гражданам России. Это нововведение, о котором сообщается на официальном сайте ЕК, вступит в силу с 7 ноября. Теперь каждый раз при планировании поездки в страны Шенгенской зоны россияне будут обязаны подавать заявление на визу.

В Еврокомиссии объяснили, что данная мера направлена на усиление контроля за заявителями и снижение потенциальных рисков для безопасности. Еврокомиссар по внутренним делам и миграции Магнус Бруннер отметил, что ужесточение визовых процедур необходимо для защиты внешних границ Евросоюза. По его словам, все заявления на визу от граждан Российской Федерации будут проходить усиленные проверки и дополнительный контроль.

Многоразовые визы для россиян сохранятся только в исключительных случаях, например, при наличии второго гражданства одной из стран ЕС или по медицинским показаниям.

Политолог и член клубного объединения "Дигория" Норат Аджамян, комментируя нововведение в эфире 360.ru, вспомнил слова заместителя руководителя Еврокомиссии Каи Каллас: в 2022 году она заявила, что, что въезжать в ЕС — это привилегия.

"Видимо, они исходят из позиции, что если введут эти ограничения, то это означает некое дополнительное наказание", - отметил эксперт. Он подчеркнул, что руководство недружественных стран стремится к принятию новых мер, которые затруднят россиянам поездки в Европу.

"Второй вариант: возможно, действительно Европа готовится к еще большей конфронтации, поэтому в их интересах, чтобы россиян там было меньше", - добавил Аджамян.

Эксперт обратил внимание на то, что прибалтийские государства занимают особенно русофобскую позицию в Евросоюзе, что объясняет их негативное отношение к России.