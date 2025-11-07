Нижегородские кадеты приняли участие в юбилейном "Параде памяти" в Самаре Общество

Фото: пресс-служба НРО "Единая Россия"

7 ноября 2025 года в Самаре в 15-й раз состоялся «Парад памяти». Лучшие курсанты и кадеты со всей России прошли торжественным маршем по центральной городской площади Куйбышева в сопровождении военного оркестра. Ученики Нижегородской кадетской школы им. Героя России Игоря Гурова принимают участие в событии с 2013 года.

«”Парад памяти” – один из лучших проектов, направленных на патриотическое воспитание молодого поколения. Ведь ребята могут вживую увидеть такое масштабное действие и принять в нём участие. Горжусь тем, что наши нижегородские кадеты являются неотъемлемой частью парада, их каждый год ждут и тепло принимают в Самаре. А главное, ребята показывают замечательный результат – слаженность и чёткость действий, желание изучать историю своей страны. Они хотят знать и помнить о подвиге дедов и прадедов, нести эти знания сверстникам! Уверен, для всех участников, “Парад памяти” останется ярким воспоминанием на всю оставшуюся жизнь!», — подчеркнул депутат Государственной Думы от Нижегородской области, региональный координатор партпроекта «Историческая память» Вадим Булавинов.

Традиционно парад разделен на несколько частей. Шествие открывает военная техника времен Великой Отечественной войны и современные образцы, далее по плацу проходят представители ведомств, следом — лучшие парадные расчёты из разных регионов России, завершают парад юнармейцы, кадеты, курсанты, юные казаки и участники патриотических клубов.

«Нижегородские кадеты — постоянные участники парада в Самаре. И Нижегородское региональное отделение партии “Единая Россия” каждый год поддерживает ребят. Мы считаем, что это мероприятие очень важно для патриотического воспитания молодежи. И, конечно, почетно, что школьники нашего региона входят в число лучших в стране», — отметила активистка Нижегородского регионального отделения партии «Единая Россия» Евгения Анищенко.

В юбилейном «Параде памяти» приняли участие более 7,5 тысяч человек из 16 регионов страны. Мероприятие совпало с всероссийским форумом «Россия – спортивная держава». Событие определило тему шествия — «Герой спорта на войне».

«Для того чтобы попасть в число кадетов, которые будут участвовать в этом параде, проводится строгий отбор. Для меня лично — большая честь пройти сегодня в строю вместе с моими товарищами. Мы очень много тренировались: каждый день по несколько часов маршировали по плацу. Уверен, что выступим очень достойно», — поделился ученик Нижегородской кадетской школы им. Героя России Игоря Гурова Матвей Толмаков.

«Мой прадед Носов Михаил Андреевич служил в 287-й артиллерийской дивизии. Для меня он является примером, из-за него я принял решение поступить в кадетскую школу. К сожалению, он погиб на войне, не дойдя до Берлина всего 300 километров. Участвуя в “Параде памяти”, я вместе с друзьями отдаю дань памяти и уважения всему военному поколению и, конечно, своему прадеду», — рассказал ученик Нижегородской кадетской школы им. Героя России Игоря Гурова Вячеслав Акифьев.

Все участники парада были награждены благодарственными письмами. Каждый нижегородский кадет был лично отмечен за «активное участие в международном патриотическом проекте “Парад памяти”, посвященном Дню военного парада в Куйбышеве 1941 года».

«Быть причастными к такому масштабному событию — большая честь не только для учеников, но и для нас, преподавателей. В этом году из Нижнего Новгорода на парад приехали 57 человек. Хочу выразить особую благодарность всем, кто поддержал наших кадетов и помог организовать эту интересную и важную поездку», — сказал старший воспитатель Нижегородской кадетской школы им. Героя России Игоря Гурова Запир Рабаданов.

Напомним, «Парад памяти» — масштабный патриотический проект, который проводится с 2011 года. Он посвящён легендарному параду в Куйбышеве, состоявшемуся осенью 1941 года. 7 ноября 1941 года в трёх городах — Москве, Куйбышеве и Воронеже — прошли военные парады, призванные в первые тяжелые месяцы войны показать боевой дух, единство и мужество советского народа и продемонстрировать миру готовность сражаться с фашизмом до Победы. Парад в Куйбышеве по численности участников и военной техники стал самым масштабным из них. С плаца бойцы отправлялись прямо на фронт.

Проект «Парад памяти» реализуется при поддержке регионального отделения «Единой России» и правительства Самарской области.

Сохранение исторической памяти, а также поддержка образовательных и воспитательных проектов, основанных на патриотических и духовно-нравственных традициях, являются одними из важнейших направлений народной программы партии «Единая Россия» в разделе «Гражданская солидарность и молодежная политика».