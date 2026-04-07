Общество

Нижегородские леса освободят от 31 свалки в рамках акции "Чистый лес"

07 апреля 2026 13:00 Общество
Нижегородские леса освободят от 31 свалки в рамках акции Чистый лес

Фото: минлесхоз Нижегородской области

31 несанкционированную свалку планируют ликвидировать на землях лесного фонда Нижегородской области в 2026 году. Работы пройдут в рамках ежегодной акции "Чистый лес". Общий объем мусора, который предстоит убрать, составляет 271,5 кубометра.

Как отметил глава регионального минлесхоза Роман Воробьев, состояние лесов напрямую влияет на экологическое благополучие области. Ведомство ежегодно организует такие работы, и они уже дают заметный результат.

В прошлом году из лесов было вывезено около 1 200 кубометров отходов и ликвидировано 74 несанкционированных свалки. С 2022 года очищено уже 310 таких объектов общим объемом более 6 тысяч кубометров. Министр добавил, что природные ресурсы региона являются общим достоянием, а их сохранение — это вклад в здоровье и качество жизни нынешних и будущих поколений.

В течение года специалисты районных и межрайонных лесничеств ведут постоянную разъяснительную работу с жителями, напоминая о недопустимости складирования мусора в лесах.

Акция "Чистый лес" пройдет с мая по август. В ней традиционно участвуют представители органов власти, местного самоуправления, образовательных учреждений, арендаторы лесных участков, охотпользователи, представители казачества, а также волонтеры и жители региона.

В региональном минлесхозе отдельно подчеркнули, что по действующему законодательству ведомство не обязано ликвидировать несанкционированные свалки твердых коммунальных отходов на землях лесного фонда. Тем не менее акция проводится по собственной инициативе.

За нарушение санитарных правил в лесах предусмотрена административная ответственность по статье 8.31 КоАП РФ. Для граждан штраф составляет от 500 до 5 000 рублей, для должностных лиц — от 1 000 до 40 000 рублей, для юридических — от 10 000 до 500 000 рублей.

Кроме того, захламление лесов бытовыми, строительными и промышленными отходами повышает риск возникновения пожаров. За нарушение правил пожарной безопасности, предусмотренных статьей 8.32 КоАП РФ, штрафы значительно выше: для граждан — от 15 000 до 50 000 рублей, для должностных лиц — от 30 000 до 90 000 рублей, для юридических — от 100 000 до 1 000 000 рублей.

Напомним, что с 2025 года в России по поручению президента Владимира Путина реализуется нацпроект "Экологическое благополучие", который выполняет задачи, ранее предусмотренные в нацпроекте "Экология". Новый нацпроект предполагает заботу об окружающей среде и повышение ее комфортности для жизни людей. В нацпроект входит шесть федеральных проектов: "Генеральная уборка", "Вода России", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов", "Экономика замкнутого цикла", "Чистый воздух".

Сообщалось, что в 2025 году в Нижнем Новгороде убрали девять крупных свалок. 

