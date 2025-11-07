Партию гумпомощи отправило Заксобрание в зону проведения СВО Экономика

Фото: пресс-служба ЗСНО

Очередная партия гуманитарной помощи от Законодательного Собрания Нижегородской области отправлена в зону специальной военной операции для передачи бойцам подшефных частей. Груз был собран при активном участии депутатов и сотрудников аппарата регионального парламента. Все изделия были полностью произведены на нижегородских предприятиях, что традиционно является важным принципом в этой работе.

В составе гумгруза – партия демисезонного обмундирования, которое обеспечит военнослужащим необходимый комфорт и тепло при выполнении боевых задач в сложных погодных условиях. Помимо этого, по просьбе сотрудников аппарата, в груз была включена и специальная часть помощи для так называемых «военных котиков».

«Отправка гуманитарной помощи нашим бойцам давно стала для депутатского корпуса и всех сотрудников частью планомерной и повседневной работы. Мы хорошо понимаем, что надежное демисезонное обмундирование – это один из элементов боеготовности, который напрямую влияет на эффективность и безопасность наших ребят. И мы рады, что можем обеспечить их качественными вещами, сделанными здесь, в Нижегородской области. Отдельно хочу подчеркнуть, что в этой партии мы не забыли и о боевых котиках, которые несут нелегкую службу бок о бок с нашими военными. Кстати, совсем скоро в галерейном пространстве Законодательного Собрания откроется фотовыставка, посвященная четвероногим питомцам наших защитников», – отметил депутат, руководитель аппарата Законодательного Собрания Нижегородской области Максим Ребров.