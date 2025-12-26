Цены на такси взлетели в 2 раза в Нижнем Новгороде

Жители Нижнего Новгорода пожаловались на резкий рост цен на такси после сильного снегопада. Как показывают данные сервиса "Яндекс Такси", стоимость поездок в городе увеличилась примерно в два раза.
Сложности с передвижением наблюдаются на ряде ключевых улиц: проспекте Гагарина, Окском съезде, улицах Родионова и Ильинская, а также на Мызинском мосту в сторону Ленинского района и в районе Щербинок. Из-за погодных условий движение в этих местах затруднено.
Цены на 30-минутную поездку перевалили за 900 рублей в центре города. За один километр пути придется отдать в среднем чуть больше 100 рублей.
Несмотря на пробки, среднее время ожидания такси остается прежним — около 3-5 минут.
Обычно в пятницу цены на такси немного растут, но в этот раз ситуация усугубилась: конец года, у многих — корпоративы. К вечеру 26 декабря тарифы, скорее всего, подскочат еще сильнее.
Напомним, стоимость поездок на такси в Нижнем Новгороде и области за последний год выросла на 13%.
