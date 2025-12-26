Самозанятые смогут рассчитывать на "больничные" и декретные
Нижегородское метро могут продлить до улицы Генерала Ивлиева
Утверждена индексация тарифов ЖКХ в Нижегородской области
Выяснилось, как обезопасить покупку квартиры у пожилого собственника
Последние новости рубрики Общество
26 декабря 2025 09:54Цены на такси взлетели в 2 раза в Нижнем Новгороде
26 декабря 2025 09:49Посадку по биометрии тестируют в поездах Нижний Новгород — Москва
26 декабря 2025 09:27Глава минздрава призвала нижегородцев проверить здоровье в праздники
26 декабря 2025 08:56Пункты проката товаров для новорожденных начали работать в Выксе и Сарове
26 декабря 2025 08:40Власти отменили особый режим после оползня у канатки в Нижнем Новгороде
26 декабря 2025 08:23Выяснилось, какой будет погода в январе в Нижегородской области
26 декабря 2025 08:11Мэрия опровергла выдачу сладкого подарка с тараканами в нижегородском детсаду
25 декабря 2025 19:01Врач Хухрев объяснил потерю слуха у перенесших гонконгский грипп
25 декабря 2025 18:25Волшебный десант: Деды Морозы-альпинисты поздравили пациентов НОДКБ
25 декабря 2025 18:22Глеб Никитин исполнит мечты детей из Нижегородской области и Харцызска
Общество

Цены на такси взлетели в 2 раза в Нижнем Новгороде

26 декабря 2025 09:54 Общество
Цены на такси взлетели в 2 раза в Нижнем Новгороде

Жители Нижнего Новгорода пожаловались на резкий рост цен на такси после сильного снегопада. Как показывают данные сервиса "Яндекс Такси", стоимость поездок в городе увеличилась примерно в два раза.

Сложности с передвижением наблюдаются на ряде ключевых улиц: проспекте Гагарина, Окском съезде, улицах Родионова и Ильинская, а также на Мызинском мосту в сторону Ленинского района и в районе Щербинок. Из-за погодных условий движение в этих местах затруднено.

Цены на 30-минутную поездку перевалили за 900 рублей в центре города. За один километр пути придется отдать в среднем чуть больше 100 рублей.

Несмотря на пробки, среднее время ожидания такси остается прежним — около 3-5 минут.

Обычно в пятницу цены на такси немного растут, но в этот раз ситуация усугубилась: конец года, у многих — корпоративы. К вечеру 26 декабря тарифы, скорее всего, подскочат еще сильнее.

Напомним, стоимость поездок на такси в Нижнем Новгороде и области за последний год выросла на 13%.

Фоторепортажи
Волшебный десант: Деды Морозы-альпинисты поздравили пациентов НОДКБ
25 декабря 2025 18:25Волшебный десант: Деды Морозы-альпинисты поздравили пациентов НОДКБ
