Нижегородцы выиграли более 76 000 000 рублей

Жители Нижегородской области за год выиграли в лотерею более 76 млн в рублей. Как сообщили в пресс-службе оператора государственных лотерей, пять нижегородцев в 2025 году стали миллионерами.
Всего более 74 тысяч нижегородцев оказались в числе победителей в различных категориях лотерейных розыгрышей.
В целом за год число новых лотерейных миллионеров в стране достигло 962 человек. Совокупный выигрыш этих участников составил почти 2,9 млрд рублей.
Ранее сообщалось, что слесарь из Сергача выиграл миллион рублей в лотерею. А еще один нижегородец после участия в лотерейном розыгрыше стал богаче на 1,4 млн рублей.
