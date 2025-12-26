Выяснилось, как обезопасить покупку квартиры у пожилого собственника
Утверждена индексация тарифов ЖКХ в Нижегородской области
Самозанятые смогут рассчитывать на "больничные" и декретные
Нижегородское метро могут продлить до улицы Генерала Ивлиева
Общество

Нижегородцы выиграли более 76 000 000 рублей

26 декабря 2025 10:10 Общество
Нижегородцы выиграли более 76 000 000 рублей

Жители Нижегородской области за год выиграли в лотерею более 76 млн в рублей. Как сообщили в пресс-службе оператора государственных лотерей, пять нижегородцев в 2025 году стали миллионерами.

Всего более 74 тысяч нижегородцев оказались в числе победителей в различных категориях лотерейных розыгрышей.

В целом за год число новых лотерейных миллионеров в стране достигло 962 человек. Совокупный выигрыш этих участников составил почти 2,9 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что слесарь из Сергача выиграл миллион рублей в лотерею. А еще один нижегородец после участия в лотерейном розыгрыше стал богаче на 1,4 млн рублей.

Фоторепортажи
Волшебный десант: Деды Морозы-альпинисты поздравили пациентов НОДКБ
25 декабря 2025 18:25Волшебный десант: Деды Морозы-альпинисты поздравили пациентов НОДКБ
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных