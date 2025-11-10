Выяснилось, куда можно будет улететь из Нижнего Новгорода зимой
Девять тренеров за семь лет: кто пытался спасти ФК "Пари НН"
Нижегородскую станцию аэрации снова проверяют из-за жалоб на вонь
Нижегородцев ждут дополнения к системе ОМС в 2026 году
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
10 ноября 2025 10:57Бизнес в России наращивает внедрение инноваций для опережающего развития
10 ноября 2025 10:45Нижегородская область вошла в топ-30 по уровню и распределению зарплат
07 ноября 2025 19:27Нижегородские МСП и самозанятые приглашаются на вебинар по закупкам у крупных заказчиков
07 ноября 2025 16:23Новая машина обойдется нижегородцу в среднем в 2,53 миллиона рублей
07 ноября 2025 16:04Нижегородская область и Тыва объединят усилия для поддержки промышленности
07 ноября 2025 12:21Партию гумпомощи отправило Заксобрание в зону проведения СВО
06 ноября 2025 20:00Бюджет и прогноз развития: в Нижнем Новгороде обсудили планы до 2028 года
06 ноября 2025 18:37Еще одно предприятие увеличило выработку благодаря "Производительности труда"
06 ноября 2025 18:34Три нижегородские рекламные компании приняли участие в международной выставке Dubai International Content Market
06 ноября 2025 18:14Андрей Саносян в составе делегации АИРР посетил Китай, где представил потенциал сотрудничества с Нижегородской областью
Экономика

Бизнес в России наращивает внедрение инноваций для опережающего развития

10 ноября 2025 10:57 Экономика
Бизнес в России наращивает внедрение инноваций для опережающего развития

Системная работа по внедрению инноваций и сокращению времени их вывода на рынок является одной из ключевых задач национальных проектов технологического лидерства. В частности, национальный проект «Средства производства и автоматизации» напрямую способствует технологической модернизации промышленности. Благодаря такой поддержке компании получают возможность активно внедрять роботизированные комплексы и автоматизировать свое производство. Это позволяет не только нарастить объемы выпуска продукции с более высоким качеством, но и минимизировать риски для сотрудников, занятых на опасных и вредных производствах, создавая более безопасную и современную рабочую среду.

Подавляющее большинство компаний определяют инновации как один из главных приоритетов развития, говорится в исследовании платформы GenerationS.

Участники Премии GIA, как и многие лидеры рынка, определяют инновации своим стратегическим приоритетом. Однако темпы и структура их внедрения в значительной степени зависят от отрасли. В то время как все компании стремятся сократить время выхода продукта на рынок, специфика сектора часто диктует и скорость, и модель работы.

«Мы наблюдаем, как меняется восприятие инноваций в корпоративной среде. Если раньше это было, скорее, элементом имиджа, то сегодня это практический инструмент для снижения издержек, выхода на новые рынки и создания продуктов с высокой добавленной стоимостью. В результате, подходы к инновациям становятся более системными: компании создают отдельные R&D-центры, внедряют гибкие методологии и активно тестируют гипотезы на ранних стадиях. Однако ключевым вызовом остается скорость: проект, который готовился к внедрению несколько месяцев или лет, рискует стать неактуальным еще до своего запуска. Но помимо скорости важна еще одна важная составляющая — развитие человеческих ресурсов. Современные инновации требуют высококлассных специалистов, обладающих глубокими техническими знаниями, способностью анализировать большое количество данных и ориентироваться в меняющихся условиях рынка. Поэтому компаниям важно инвестировать в образование и профессиональное развитие сотрудников, обеспечивать их необходимыми инструментами и технологиями, привлекать молодых специалистов и поддерживать атмосферу открытого обмена идеями. Без компетентных и инициативных кадров даже самые прогрессивные технологии не смогут привести к ощутимым результатам», — комментирует тенденцию Директор платформы по развитию корпоративных инноваций GenerationS Екатерина Петрова.

Исследование GenerationS наглядно демонстрирует отраслевые различия. В таких секторах, как ПО и бытовая электроника, инновационные циклы крайне коротки, продукты могут обновляться ежемесячно. В то же время в фармацевтике или аэрокосмической отрасли на запуск нового продукта могут уйти годы из-за необходимости сложных испытаний и соблюдения строгих нормативных требований.

Системная работа по внедрению инноваций и сокращению времени их вывода на рынок является одной из ключевых задач национальных проектов технологического лидерства. В частности, национальный проект «Средства производства и автоматизации» напрямую способствует технологической модернизации промышленности. Благодаря такой поддержке компании получают возможность активно внедрять роботизированные комплексы и автоматизировать свое производство. Это позволяет не только нарастить объемы выпуска продукции с более высоким качеством, но и минимизировать риски для сотрудников, занятых на опасных и вредных производствах, создавая более безопасную и современную рабочую среду.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
бизнес Инновация Нацпроект
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
04 ноября 2025 14:32Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных