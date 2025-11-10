Бизнес в России наращивает внедрение инноваций для опережающего развития Экономика

Системная работа по внедрению инноваций и сокращению времени их вывода на рынок является одной из ключевых задач национальных проектов технологического лидерства. В частности, национальный проект «Средства производства и автоматизации» напрямую способствует технологической модернизации промышленности. Благодаря такой поддержке компании получают возможность активно внедрять роботизированные комплексы и автоматизировать свое производство. Это позволяет не только нарастить объемы выпуска продукции с более высоким качеством, но и минимизировать риски для сотрудников, занятых на опасных и вредных производствах, создавая более безопасную и современную рабочую среду.

Подавляющее большинство компаний определяют инновации как один из главных приоритетов развития, говорится в исследовании платформы GenerationS.

Участники Премии GIA, как и многие лидеры рынка, определяют инновации своим стратегическим приоритетом. Однако темпы и структура их внедрения в значительной степени зависят от отрасли. В то время как все компании стремятся сократить время выхода продукта на рынок, специфика сектора часто диктует и скорость, и модель работы.

«Мы наблюдаем, как меняется восприятие инноваций в корпоративной среде. Если раньше это было, скорее, элементом имиджа, то сегодня это практический инструмент для снижения издержек, выхода на новые рынки и создания продуктов с высокой добавленной стоимостью. В результате, подходы к инновациям становятся более системными: компании создают отдельные R&D-центры, внедряют гибкие методологии и активно тестируют гипотезы на ранних стадиях. Однако ключевым вызовом остается скорость: проект, который готовился к внедрению несколько месяцев или лет, рискует стать неактуальным еще до своего запуска. Но помимо скорости важна еще одна важная составляющая — развитие человеческих ресурсов. Современные инновации требуют высококлассных специалистов, обладающих глубокими техническими знаниями, способностью анализировать большое количество данных и ориентироваться в меняющихся условиях рынка. Поэтому компаниям важно инвестировать в образование и профессиональное развитие сотрудников, обеспечивать их необходимыми инструментами и технологиями, привлекать молодых специалистов и поддерживать атмосферу открытого обмена идеями. Без компетентных и инициативных кадров даже самые прогрессивные технологии не смогут привести к ощутимым результатам», — комментирует тенденцию Директор платформы по развитию корпоративных инноваций GenerationS Екатерина Петрова.

Исследование GenerationS наглядно демонстрирует отраслевые различия. В таких секторах, как ПО и бытовая электроника, инновационные циклы крайне коротки, продукты могут обновляться ежемесячно. В то же время в фармацевтике или аэрокосмической отрасли на запуск нового продукта могут уйти годы из-за необходимости сложных испытаний и соблюдения строгих нормативных требований.

