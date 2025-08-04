После тысячи жалоб: в ЗСНО предлагают наказывать за самовыгул собак
Общество

Советский одеколон обнаружили под полом Нижегородской ярмарки

15 августа 2025 18:12
Советский одеколон обнаружили под полом Нижегородской ярмарки

Фото: Нижегородская ярмарка

15 августа в одном из помещений Нижегородской ярмарки сотрудники обнаружили флаконы цитрусового одеколона, произведённого в 1988 году. Предметы пролежали под полом более трёх десятилетий. Необычное открытие сотрудники сделали как раз в День археолога.

Согласно сохранившимся этикеткам, одеколон был выпущен казанской фабрикой "Аромат". На каждом флаконе указана цена — 1 рубль 80 копеек. По меркам конца 80-х годов это была вполне доступная стоимость, так как средняя зарплата в стране тогда составляла около 150-200 рублей.

Кто и зачем оставил флаконы под полом, остаётся загадкой. Возможно, их случайно забыли рабочие, занимавшиеся ремонтом. А может, кто-то намеренно спрятал их — как шутку или своеобразное послание будущим поколениям.

Заместитель директора Межрегионального центра археологических исследований Алексей Свиридов отметил, что сами по себе предметы не несут археологической ценности. Но вот история, которая с ними связана, совсем другое дело. По его словам, ценность тут не в самом одеколоне, а в том, как и где его нашли: заначка под полом, советский флакон, куча возможных версий, как они туда попали.

Ранее сообщалось, что четыре древних марийских захоронения нашли археологи в краснобаковских лесах.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Теги:
Археология История Нижегородская ярмарка
Главная  |  Архив  |  2025
