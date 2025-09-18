Нижний Новгород первым в России создал спортивную метавселенную

Новые автомобили "Волга" начнут собирать в Нижнем Новгороде в 2026 год
Нижний Новгород первым в России создает спортивную метавселенную. Презентация виртуального мира "Спортивный Нижний Новгород" и его официальный релиз пройдут вечером 18 сентября на Нижегородской ярмарке в рамках церемонии открытия Фиджитал Игр 2025 (12+) и Слета Всемирного фестиваля молодежи (12+).

Метавселенная "Спортивный Нижний Новгород" на платформе Roblox объединяет ключевые городские достопримечательности и спортивные площадки, делая спорт частью привычного для детей игрового пространства. Подростки смогут исследовать виртуальный Кремль и Стрелку, а также сыграть в футбол, баскетбол и хоккей в образе игроков местных клубов на спортивных объектах города.

Цель проекта — продвижение спортивного и туристического бренда Нижнего Новгорода через новый канал общения с молодым поколением.

Заместитель губернатора Нижегородской области Олег Беркович подчеркнул, что важно быть там, где молодежь получает информацию — в соцсетях и онлайн. По его словам, проект дает еще один способ показать Нижний Новгород и вдохновить ребят приехать, а виртуальный мир позволяет узнавать город и поддерживать любимые команды.

Министр спорта Нижегородской области Дмитрий Кабайло отметил, что цифровые технологии прочно входят в повседневную жизнь и спорт. В регионе последовательно цифровизируют сферу физкультуры и спорта и развивают фиджитал-движение. Он считает важным говорить с молодежью в привычных для нее каналах и в игровой форме вовлекать увлеченных цифровым спортом в занятия офлайн. По его уверению, посетив виртуальные площадки, многие захотят попробовать себя в футболе, баскетболе и хоккее на реальных аренах.

Генеральный директор АНО "Центр управления и развития спорта в Нижегородской области" Максим Гафуров назвал спортивные клубы "лицом" региона и одним из ключевых брендов. Он подчеркнул, что Нижний Новгород стал первым регионом, создавшим собственную метавселенную, и что аудитория по всей стране и за ее пределами сможет поиграть за местные команды и прогуляться по городу. По его словам, разговор о спорте на понятном молодежи языке в цифровой среде способен перерасти в поддержку в реальной жизни.

Игроки смогут свободно перемещаться по виртуальному городу и открывать для себя знаковые места и символы. В верхней части — Нижегородский кремль и Чкаловская лестница, Александровский сад со сценой "Ракушка" и круглой площадкой для стритбола, аналога которой нет в стране. В нижней — Нижегородская ярмарка и Стрелка как точка притяжения, где история встречается со спортом: собор Александра Невского, Пакгаузы, арт-объект "Портовый кран", амфитеатр с надписью "Стрелка", стадион "Совкомбанк Арена" и новая Ледовая арена.

В процессе исследования города пользователи будут находить нижегородские сувениры — хохломскую ложку, городецкий пряник, авиашлем Чкалова, фотокарточку с нижегородским закатом. За каждый предмет начисляются виртуальные монеты. Их можно обменять на UGC с символикой региональных клубов — ХК "Торпедо", ФК "Пари НН", БК "Пари НН", а также на футболку "Нижний 800" со слоганом города "У нас всё по-настоящему" и рюкзак в брендинге единой формы спортсменов Нижегородской области.

Подробнее о виртуальном мире "Спортивный Нижний Новгород" — на сайте nnsportworld.ru. В поддержку проекта запланирована серия тематических матчей нижегородских клубов.

Инициатор проекта — АНО "Центр 800" при участии министерства спорта Нижегородской области и АНО "Центр управления и развития спорта в Нижегородской области".

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

