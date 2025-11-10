Первая в Нижегородской области территориальная сетевая организация присоединилась к федеральному проекту "Производительность труда" Экономика

Фото: организация - участник нацпроекта

АО «Энергосетевая компания» из Нижнего Новгорода стало 302-м участником федерального проекта «Производительность труда» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Внедрять инструменты бережливого производства на предприятии будут эксперты регионального центра компетенций (РЦК).

Компания является территориальной сетевой организацией (ТСО) и специализируется на передаче электрической энергии.

«Энергосетевая компания» стала первой территориальной сетевой организацией Нижегородской области, которая внедряет бережливые технологии в рамках федерального проекта «Производительность труда». Специалисты РЦК будут работать на площадке в течение полугода. Эксперты совместно с сотрудниками компании проведут анализ процессов, выберут пилотный поток и выявят «узкие» места. К моменту завершения проекта нововведения позволят увеличить выработку на пилотном потоке и ускорить работу на производстве», - рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

Параллельно будет вестись обучение сотрудников основам бережливого производства.

Для того чтобы стать участником федерального проекта «Производительность труда», нужно оставить заявку на ИТ-платформе: производительность.рф. С 2019-го по 2024 год подобная мера поддержки реализовывалась в рамках национального проекта «Производительность труда», а с 2025 года - в рамках федерального проекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Консультации по участию в федеральном проекте можно получить в центре «Мой бизнес» как очно, так и по телефону горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

Нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика», инициированный президентом России Владимиром Путиным, является главным инструментом формирования новой модели роста. В его состав вошли федеральные проекты, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства, повышение производительности труда, рост инвестиционной активности, низкоуглеродное развитие и развитие государственной системы статистики и прогнозирования.