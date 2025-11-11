Девять тренеров за семь лет: кто пытался спасти ФК "Пари НН"
Экономика

На 5% увеличится выработка у нижегородского производителя автодеталей

11 ноября 2025 16:03 Экономика
На 5% увеличится выработка у нижегородского производителя автодеталей

Фото: Минпром Нижегородской области

Эксперты регионального центра компетенций (РЦК) совместно с сотрудниками предприятия ООО «Пластимат» в Нижнем Новгороде подвели промежуточные итоги внедрения на предприятии инструментов федпроекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Компания специализируется на производстве комплектующих и принадлежностей для автомобилей.

Специалисты регионального центра компетенций работают на предприятиях-участниках федерального проекта в течение шести месяцев. После трех месяцев проходит День информирования, на котором эксперты РЦК подводят итоги работы и презентуют планы на вторую часть проекта.

По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, в качестве пилотного потока был выбран процесс производства приборной панели для малотоннажных грузовых автомобилей.

«Специалисты РЦК совместно с рабочей группой проанализировали процессы на предприятии и выявили 13 «узких мест» в потоке, среди которых неэргономичность рабочих мест, избыточные перемещения операторов, а также простои, связанные с ожиданием погрузчика. По каждому из этих пунктов были предложены решения, разработан план мероприятий. Внедрение предложений специалистов РЦК и команды пилотного проекта компании позволит к моменту завершения проекта увеличить выработку на пять процентов», – рассказал Максим Черкасов.

Также эксперты РЦК обучили бережливым технологиям 30 сотрудников предприятия, а сейчас готовят трех внутренних тренеров, которые в дальнейшем смогут самостоятельно обучать своих коллег.

В Нижегородской области инструменты федерального проекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» успешно внедряет 41 производитель автомобильных комплектующих. Всего участниками федпроекта являются 302 региональные компании.

Для того чтобы стать участником федерального проекта «Производительность труда», нужно оставить заявку на ИТ-платформе: производительность.рф. С 2019-го по 2024 год подобная мера поддержки реализовывалась в рамках национального проекта «Производительность труда», а с 2025 года - в рамках федерального проекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Консультации по участию в федеральном проекте можно получить в центре «Мой бизнес» как очно, так и по телефону горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный)

Нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика», инициированный президентом России Владимиром Путиным, является главным инструментом формирования новой модели роста. В его состав вошли федеральные проекты, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства, повышение производительности труда, рост инвестиционной активности, низкоуглеродное развитие и развитие государственной системы статистики и прогнозирования.

