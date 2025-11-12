На заседании комиссии Госсовета обсудили кадровое обеспечение проектов техлидерства Политика

Фото: управление пресс-службы губернатора и правительства Красноярского края

Губернатор Красноярского края Михаил Котюков провел заседание комиссии Государственного Совета РФ по направлению «Технологическое лидерство», где были рассмотрены вопросы кадрового обеспечения национальных проектов. С докладами выступили представители Минтруда России, Минобрнауки России, госкорпорации «Росатом» и университетов.

Открывая совещание, Михаил Котюков напомнил, что кадровый потенциал выступает фундаментом технологического лидерства страны, именно поэтому в структуру каждого национального проекта включены федеральные проекты, нацеленные на подготовку необходимых специалистов.

Правительство России по поручению Президента страны формирует перечень профессий, направлений подготовки и научных специальностей, необходимых для решения стратегических задач. «Минтруд России разработал пятилетний прогноз кадровой потребности в трёх разрезах – отраслевом, региональном и профессионально-квалификационном. Кроме того, в соответствии с решением Совета при Президенте по науке и образованию необходимо обеспечить расчет дополнительной потребности регионов и отраслей в определенных специалистах», – отметил председатель комиссии Госсовета РФ по направлению «Технологическое лидерство» Михаил Котюков.

Для решения этих задач создан ряд практических инструментов. Так, в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети» действуют передовые инженерные школы, молодёжные лаборатории. Ведущие университеты внедрили программу «Приоритет-2030», возводят новую инфраструктуру для науки и образования.

Участники заседания акцентировали внимание на важности опережающей подготовки кадров, которая должна вестись в режиме реального времени – параллельно с внедрением новых технологий в производство. Ключевую роль в этом сегодня играет система дополнительного профессионального образования (ДПО). Ярким примером являются передовые инженерные школы, где запущены специализированные образовательные программы для подготовки инженеров нового поколения.

В заключение Михаил Котюков подчеркнул, что задача кадрового обеспечения не может быть решена исключительно силами системы образования: «Сводить эти задачи только к сфере образования неправильно. Необходимо учитывать аспект производительности труда, который сегодня включает вопросы автоматизации, цифровизации процессов, внедрения новых технологий, в том числе систем искусственного интеллекта». Все эти факторы должны быть отражены в комплексном механизме подготовки кадров для обеспечения технологического лидерства страны.