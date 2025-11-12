Николай Малеев: "Участники программы "Герои. Нижегородская область" продолжат служить стране, но уже на другом поприще" Общество

Фото: пресс-служба КУПНО

«Участники программы «Герои. Нижегородская область» продолжат служить своей стране, но уже на другом поприще. Эти люди доказали свою преданность Родине делом – в тот момент, когда многие от нее отвернулись. Я считаю, что из таких граждан получатся хорошие государственные служащие», – заявил ветеран СВО, участник программы Николай Малеев.

Николай на протяжении десяти лет работал в правоохранительных органах, а во время службы в Вооруженных силах РФ занимал командные должности. В марте 2025 года он был уволен в запас и вскоре прошёл отбор на участие в программе. Признается, что в рамках обучения хотел бы развить управленческие навыки, полученные на предыдущих местах службы.

«Государственная служба все же отличается от военной. Я считаю, что ее главный принцип, как у врачей, – «не навреди». Не все, что применимо на службе в правоохранительных органах или в Вооружённых силах, подходит для госслужбы. И сейчас преподаватели, наставники помогают нам разобраться во всех тонкостях этой сферы», – говорит участник программы.

Николай Малеев проходил индивидуальную стажировку в министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области. Именно это направление участник планирует детально изучить в ходе дальнейшего обучения, ведь тема ЖКХ касается каждого жителя региона. Говоря о программе наставничества, Николай отмечает, что ему очень повезло.

«Мой наставник – заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Морозов – помогает мне взглянуть на госслужбу с другой стороны. Мы проводили очные встречи, искренне общались друг с другом, мне было очень интересно. И, конечно, я рад изучать инструменты, которые помогут мне в дальнейшей работе, плечом к плечу со своими единомышленниками. Уверен: мы с другими участниками программы смотрим в одну сторону. Для меня это новый опыт: необычный формат, известные спикеры, «обратная связь», по-настоящему полезные занятия – это то, что отличает программу «Герои. Нижегородская область», – рассказал ветеран СВО.

Напомним, что программа «Герои. Нижегородская область» направлена на интеграцию и трудоустройство участников и ветеранов специальной военной операции в систему государственного управления. В марте 2025 года было подписано соглашение между правительством Нижегородской области, РАНХиГС и КУПНО о сотрудничестве по реализации данной программы.

31 марта завершилась регистрация на участие в программе «Герои. Нижегородская область». В ходе отборочной кампании поступило 1 613 заявок от нижегородцев.

По сумме баллов за анкетирование, тестирование, онлайн-собеседование и ассесмент, а также по результатам очных собеседований с заместителем губернатора Нижегородской области Андреем Гнеушевым было отобрано 60 участников основной образовательной программы и 30 человек для включения в следующий поток программы по возвращении в регион.

4 августа 2025 года состоялось официальное открытие обучения по программе «Герои. Нижегородская область», в церемонии принял участие губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. К обучению приступили 60 человек, отобранных для участия в образовательной программе.