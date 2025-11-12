Выяснилось, куда можно будет улететь из Нижнего Новгорода зимой
Нижегородская область лидер в обслуживании медоборудования
Нижегородскую станцию аэрации снова проверяют из-за жалоб на вонь
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
12 ноября 2025 18:00Новый коммунальный оператор создан в Нижнем Новгороде
12 ноября 2025 17:23Спрос на новогодние корпоративы снизился в Нижнем Новгороде
12 ноября 2025 16:27Биоочистку на Нижегородской станции аэрации усилят после реконструкции
12 ноября 2025 16:22В России предложили запретить продажу алкоголя в новогодние праздники
12 ноября 2025 16:21В Нижегородской области число разговоров по телефону выросло на 27%
12 ноября 2025 16:13ИИ-агенты к 2030 году начнут совершать покупки без участия людей
12 ноября 2025 16:03Законопроект о трудоустройстве участников СВО разработан в Нижегородской области
12 ноября 2025 15:42Минстрой одобрил строительство распредцентра "Пятерочки" в Дзержинске
12 ноября 2025 15:24Что изменилось в Балахнинской ЦРБ после критики губернатора
12 ноября 2025 15:10В НИУ Президентской академии прошел первый День факультета экономики
Общество

Николай Малеев: "Участники программы "Герои. Нижегородская область" продолжат служить стране, но уже на другом поприще"

11 ноября 2025 17:49 Общество
Николай Малеев: Участники программы Герои. Нижегородская область продолжат служить стране, но уже на другом поприще

Фото: пресс-служба КУПНО

«Участники программы «Герои. Нижегородская область» продолжат служить своей стране, но уже на другом поприще. Эти люди доказали свою преданность Родине делом – в тот момент, когда многие от нее отвернулись. Я считаю, что из таких граждан получатся хорошие государственные служащие», – заявил ветеран СВО, участник программы Николай Малеев.

Николай на протяжении десяти лет работал в правоохранительных органах, а во время службы в Вооруженных силах РФ занимал командные должности. В марте 2025 года он был уволен в запас и вскоре прошёл отбор на участие в программе. Признается, что в рамках обучения хотел бы развить управленческие навыки, полученные на предыдущих местах службы.

«Государственная служба все же отличается от военной. Я считаю, что ее главный принцип, как у врачей, – «не навреди». Не все, что применимо на службе в правоохранительных органах или в Вооружённых силах, подходит для госслужбы. И сейчас преподаватели, наставники помогают нам разобраться во всех тонкостях этой сферы», – говорит участник программы.

Николай Малеев проходил индивидуальную стажировку в министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области. Именно это направление участник планирует детально изучить в ходе дальнейшего обучения, ведь тема ЖКХ касается каждого жителя региона. Говоря о программе наставничества, Николай отмечает, что ему очень повезло.

«Мой наставник – заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Морозов – помогает мне взглянуть на госслужбу с другой стороны. Мы проводили очные встречи, искренне общались друг с другом, мне было очень интересно. И, конечно, я рад изучать инструменты, которые помогут мне в дальнейшей работе, плечом к плечу со своими единомышленниками. Уверен: мы с другими участниками программы смотрим в одну сторону. Для меня это новый опыт: необычный формат, известные спикеры, «обратная связь», по-настоящему полезные занятия – это то, что отличает программу «Герои. Нижегородская область», – рассказал ветеран СВО.

Напомним, что программа «Герои. Нижегородская область» направлена на интеграцию и трудоустройство участников и ветеранов специальной военной операции в систему государственного управления. В марте 2025 года было подписано соглашение между правительством Нижегородской области, РАНХиГС и КУПНО о сотрудничестве по реализации данной программы.

31 марта завершилась регистрация на участие в программе «Герои. Нижегородская область». В ходе отборочной кампании поступило 1 613 заявок от нижегородцев.

По сумме баллов за анкетирование, тестирование, онлайн-собеседование и ассесмент, а также по результатам очных собеседований с заместителем губернатора Нижегородской области Андреем Гнеушевым было отобрано 60 участников основной образовательной программы и 30 человек для включения в следующий поток программы по возвращении в регион.

4 августа 2025 года состоялось официальное открытие обучения по программе «Герои. Нижегородская область», в церемонии принял участие губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. К обучению приступили 60 человек, отобранных для участия в образовательной программе.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
"Герои. Нижегородская область" СВО
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
04 ноября 2025 14:32Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных