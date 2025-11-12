Евгений Люлин: Талантливую молодежь важно включать в политику вне зависимости от партий Политика

Фото: пресс-служба ЗСНО

«Молодежная политика в стране должна иметь вертикаль, на вершине которой должен находиться Молодежный парламент при Государственной Думе, а в его состав – входить члены молодежных парламентов при Законодательных Собраниях субъектов РФ. Когда-то так и было, но потом систему разрушили, набрав в «молодежку» при Госдуме действующих депутатов до 35 лет. Зачем эту нужно уже состоявшимся политикам из регионов? Вопрос остаётся открытым. Говорили об этом на встрече с Марией Воропаевой, первым заместителем главы Центрального Аппарата ЛДПР, вторым лицом этой парламентской партии. Еще недавно Мария Александровна сама была в ранге молодого политика, возглавляла Молодежный парламент при Госдуме, который был тогда настоящим драйвером молодежной политики в стране. Очень рад, что сегодня ее поколение уже вошло в политическую жизнь и готово многое менять», – написал в своих социальных сетях председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

«В Нижний Мария Воропаева приехала, чтобы обсудить с руководством Нижегородской области политические перспективы на 2026-й. В следующем году предстоит переизбрать депутатов Госдумы, Законодательного Собрания. А еще отметить 80 лет со дня рождения Владимира Вольфовича Жириновского. Был лично знаком с этим выдающимся политиком, оставившим огромное наследие, в том числе и в сфере молодежной политики», – подчеркнул спикер регионального парламента

«Сегодня очень важно включать талантливую молодежь в политику независимо от того, к какой партии она принадлежит. Надо предоставлять ей реальные инструменты – такие как право законодательной инициативы. Приятно, что наши мнения в этом полностью совпадают. Надеюсь, что в новом созыве Госдумы работа с молодежью получит новый импульс», – заключил Евгений Люлин.