Миллион рублей вместо земли предложили выдавать многодетным семьям
Нижегородская область лидер в обслуживании медоборудования
Террасный парк в Нижнем Новгороде сдадут в 2026 году
ДК имени Ленина в Нижнем Новгороде отремонтируют в 2028 году
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
13 ноября 2025 18:09Пять нижегородских компаний на льготных условиях принимают участие в выставке "Химия-2025"
13 ноября 2025 18:06Экономика России возвращается к сбалансированным темпам роста - ВТБ
13 ноября 2025 17:38Миллион рублей вместо земли предложили выдавать нижегородским семьям
13 ноября 2025 14:23Окончание строительства террасного парка перенесли на осень 2026 года
13 ноября 2025 11:38ВТБ выяснил, сколько свободных денег россияне хранят на карте
13 ноября 2025 11:30Нижегородская розница и медицина продолжают испытывать дефицит кадров
13 ноября 2025 09:58Корпуса склада Ozon в Нижнем Новгороде ввели в эксплуатацию
12 ноября 2025 18:09ВТБ запустит ИИ-помощника для сотрудников отделений
11 ноября 2025 19:34Представители 20 нижегородских компаний прошли обучение в программе "Экспортный форсаж"
11 ноября 2025 18:45Прожиточный минимум нижегородцев вырастет до 17,8 тысячи рублей в 2026 году
Экономика

Экономика России возвращается к сбалансированным темпам роста - ВТБ

13 ноября 2025 18:06 Экономика
Экономика России возвращается к сбалансированным темпам роста - ВТБ

После периода быстрого роста в 2023-2024 годах российская экономика демонстрирует замедление. Текущая переориентация экономики сопровождается сменой драйверов и структурными изменениями, заявил на инвестиционном форуме ВТБ «РОССИЯ ЗОВЕТ! Краснодар» член правления ВТБ Виталий Сергейчук.
 
«Нужно понимать, что экономика — это не стометровка, а марафон, и здесь важно соизмерять свои возможности и ресурсы на длинной дистанции. Конечно, в год, два, три можно прыгать выше своего роста и демонстрировать высокие темпы роста экономике. В текущие годы сбалансированный рост – это 1,5% роста ВВП, к чему мы аккуратно и возвращаемся», — подчеркнул он.
 
По оценкам ВТБ, рост ВВП в третьем квартале уже был нулевым по отношению к предыдущему кварталу с исключенной сезонностью. Динамика по отраслям неоднородна: положительную динамику показывают ритейл и сектора, ориентированные на внутренний спрос, в то время как экспортно-ориентированные и добывающие отрасли, а также связанный с ними транспорт, демонстрируют снижение. Еще одним фактором напряжения стала рекордно низкая безработица, приблизившаяся к 2%.
 
Текущий период высоких ставок, по словам Сергейчука, обусловлен внутренними факторами, а не внешними шоками. «Стимул, который качнул ставку в свою более высокую сторону, - это рост бюджетных расходов, рост кредитных портфелей, связанный с перестройкой экономики, с ростом инвестиций компаний в ту самую перестройку, переориентацию на восток», — пояснил он. При этом консервативная бюджетная политика и ужесточение налогового режима создают условия для будущего смягчения денежно-кредитной политики.
 
Ожидается, что сочетание мер регулятора, включая обязательную покупку валюты в рамках зеркалирования, окажет давление на рубль. Аналитики ВТБ не исключают, что курс к концу следующего года может приблизиться к уровню 100 рублей за доллар. Снижение ключевой ставки будет оживлять инвестиционную активность. На конец следующего года в ВТБ прогнозируют ставку в 13%, указал Виталий Сергейчук.
 
«Если говорить о следующем годе, то нужно отметить, что у нас супер-консервативный бюджет, и это позволит ЦБ в конце концов снижать ставку бодрее. Изменение налогов в прошлом году, повышение НДС в следующем позволят получить более структурно сбалансированный бюджет, и это будет гораздо меньше оказывать влияние на денежную массу и на те внутренние причины роста инфляции, которые были в предыдущие годы. Опять же рассчитываем на дальнейшее снижение ключевой ставки и более активную инвестиционную стратегию или политику наших компаний», - заключил представитель ВТБ.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ВТБ экономика
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
04 ноября 2025 14:32Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных