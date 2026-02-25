Эксклюзив
Центр соколиной дипломатии откроют в Нижегородской области
Эксклюзив
Митрополит Георгий рассказал, как улучшить демографию в регионе
Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
25 февраля 2026 13:55
ВВП России вырос более чем на 10% за три года
25 февраля 2026 13:45
Семейную налоговую выплату смогут оформить нижегородцы в 2026 году
25 февраля 2026 12:54
До 30 млн рублей могут получить нижегородские предприятия на разработку станкоинструментальной продукции
25 февраля 2026 11:21
Вход по биометрии защитит клиентов ВТБ от атак мошенников
25 февраля 2026 08:15
Участок КРТ на проспекте Героев планируют добавить на градостроительную карту
25 февраля 2026 07:18
Стало известно, куда устроился нижегородский экс-замгубернатора Андрей Саносян
24 февраля 2026 20:23
Московскую компанию исключили из реестра подрядчиков в Нижегородской области
24 февраля 2026 19:12
Нижегородский инвестпортал запустил раздел для инвесторов в ОКН
24 февраля 2026 18:14
Эксклюзив
Нижегородская Volga будет соответствовать требованиям о локализации такси
24 февраля 2026 17:43
Еще 35 млн рублей выделила нижегородская мэрия на уборку снега
Экономика

ВВП России вырос более чем на 10% за три года

25 февраля 2026 13:55 Экономика
ВВП России вырос более чем на 10% за три года

Фото: Александр Воложанин

Выступая 25 февраля с ежегодным отчетом о деятельности правительства в Госдуме, премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что экономика России за последние три года увеличилась более чем на 10%.

Мишустин отметил, что ВВП России за этот период вырос на 1%, а совокупный прирост составил чуть более 10%, что соответствует средним мировым показателям.

Кроме того, премьер подчеркнул, что инфляцию удалось удержать на уровне около 5,6% благодаря совместной работе правительства и Банка России. Также он сообщил, что минимальный размер оплаты труда в стране за прошлый год увеличился на 16,5%, и с 2026 года он составляет 27 тысяч рублей.

Дополнительным стимулом для развития бизнеса стало расширение льготного кредитования, что привело к росту числа малых и средних предпринимателей. При этом правительство продолжает снижать налоговую нагрузку на бизнес.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отмечал, что экономика региона непрерывно растет уже пятый год подряд. В 2025 году темпы прироста составили 1,1%, основной вклад в рост внесли промышленный сектор, сельское хозяйство, научные исследования и IT-отрасль.

Никитин также подчеркнул, что в Нижегородской области действует антикризисный штаб, готовый оказать помощь любым компаниям, испытывающим трудности.

Обеспечение роста экономики региона отвечает задачам национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика", который реализуется в России с 2025 года по поручению президента России Владимира Путина.

Ранее сообщалось, что индекс промышленного производства в Нижегородской области составил 100,9%.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Михаил Мишустин Нацпроект экономика
Поделиться:
Новости по теме
24 февраля 2026 09:23
Нижегородская область поднялась на 14 место в рейтинге качества жизни
07 февраля 2026 12:14
Расходы бюджета Нижегородской области на 2026 год увеличат на 3,8 млрд рублей
29 января 2026 14:57
Нижегородская область вошла в число самых устойчивых субъектов РФ
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Нижегородцы весело отметили Масленицу: самые яркие фото
22 февраля 2026 19:19
Нижегородцы весело отметили Масленицу: самые яркие фото
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных