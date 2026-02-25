ВВП России вырос более чем на 10% за три года Экономика

Фото: Александр Воложанин

Выступая 25 февраля с ежегодным отчетом о деятельности правительства в Госдуме, премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что экономика России за последние три года увеличилась более чем на 10%.

Мишустин отметил, что ВВП России за этот период вырос на 1%, а совокупный прирост составил чуть более 10%, что соответствует средним мировым показателям.

Кроме того, премьер подчеркнул, что инфляцию удалось удержать на уровне около 5,6% благодаря совместной работе правительства и Банка России. Также он сообщил, что минимальный размер оплаты труда в стране за прошлый год увеличился на 16,5%, и с 2026 года он составляет 27 тысяч рублей.

Дополнительным стимулом для развития бизнеса стало расширение льготного кредитования, что привело к росту числа малых и средних предпринимателей. При этом правительство продолжает снижать налоговую нагрузку на бизнес.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отмечал, что экономика региона непрерывно растет уже пятый год подряд. В 2025 году темпы прироста составили 1,1%, основной вклад в рост внесли промышленный сектор, сельское хозяйство, научные исследования и IT-отрасль.

Никитин также подчеркнул, что в Нижегородской области действует антикризисный штаб, готовый оказать помощь любым компаниям, испытывающим трудности.

Обеспечение роста экономики региона отвечает задачам национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика", который реализуется в России с 2025 года по поручению президента России Владимира Путина.

Ранее сообщалось, что индекс промышленного производства в Нижегородской области составил 100,9%.