До 30 млн рублей могут получить нижегородские предприятия на разработку станкоинструментальной продукции Экономика

Нижегородские малые предприятия приглашаются к участию в грантовом конкурсе «Развитие-Станкостроение», который проводит Фонд содействия инновациям (ФСИ) в рамках национального проекта «Средства производства и автоматизации».

Информационную, а также организационную поддержку на всех этапах подачи заявок предпринимателям оказывает региональное представительство ФСИ – технопарк «Анкудиновка».

«Конкурс «Развитие-Станкостроение» проводится с 2024 года. Он позволяет малым предприятиям создавать образцы оборудования и выводить их на рынок. За время проведения конкурса поддержку получили два региональных проекта на общую сумму 51 миллион рублей. Компании разработали высокоскоростной стоматологический 3D-принтер и автоматизированный гидравлический пресс – решения, ориентированные на промышленный и медицинский рынок», – сообщил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

Принять участие в конкурсе могут микро и малые предприятия. Размер гранта - до 30 млн рублей. Срок выполнения НИОКР – 12 или 18 месяцев с даты заключения договора.

«В рамках конкурса грантовая поддержка предоставляется по ключевым направлениям отрасли: металлообработка, системы ЧПУ, аддитивные технологии и промышленная робототехника. Дополнительное преимущество при оценке заявок получат компании со статусом малой технологической компании», – рассказал директор технопарка «Анкудиновка» Тимур Радаев.

Заявки принимаются до 10:00 (мск) 30 марта 2026 года на сайте: https://online.fasie.ru.

Также на сегодняшний день открыт прием заявок на конкурсы «Старт-Цифровые технологии», «Старт-Станкостроение» и «Студенческий Стартап». Подробнее о них можно узнать на сайте ФСИ: https://fasie.ru/. Консультации по участию оказывает региональное представительство ФСИ – технопарк «Анкудиновка» по телефону: +7 (831) 275-83-46 или по электронной почте: innov@bi-clever.ru.

Напомним, обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре «Мой бизнес» (мойбизнес52.рф), который осуществляет деятельность в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» националь ного проекта «Эффективная и конкурентная экономика». На базе центра работает горячая линия «Мой бизнес», где также можно получить всю необходимую информацию. Телефон горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

Нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика», инициированный президентом России Владимиром Путиным, представляет собой комплекс системных мер, формирующих задел для новой модели долгосрочного экономического роста, основанной на экономике предложения. В его состав входят федеральные проекты «Малое и среднее предпринимательство», «Производительность труда», «Повышение инвестиционной активности», «Низкоуглеродное развитие», «Развитие технологического предпринимательства», «Развитие финансового рынка», «Развитие конкуренции».