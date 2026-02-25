Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
До 30 млн рублей могут получить нижегородские предприятия на разработку станкоинструментальной продукции

25 февраля 2026

До 30 млн рублей могут получить нижегородские предприятия на разработку станкоинструментальной продукции

Нижегородские малые предприятия приглашаются к участию в грантовом конкурсе «Развитие-Станкостроение», который проводит Фонд содействия инновациям (ФСИ) в рамках национального проекта «Средства производства и автоматизации».

Информационную, а также организационную поддержку на всех этапах подачи заявок предпринимателям оказывает региональное представительство ФСИ – технопарк «Анкудиновка».

«Конкурс «Развитие-Станкостроение» проводится с 2024 года. Он позволяет малым предприятиям создавать образцы оборудования и выводить их на рынок. За время проведения конкурса поддержку получили два региональных проекта на общую сумму 51 миллион рублей. Компании разработали высокоскоростной стоматологический 3D-принтер и автоматизированный гидравлический пресс – решения, ориентированные на промышленный и медицинский рынок», – сообщил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

Принять участие в конкурсе могут микро и малые предприятия. Размер гранта - до 30 млн рублей. Срок выполнения НИОКР – 12 или 18 месяцев с даты заключения договора.

«В рамках конкурса грантовая поддержка предоставляется по ключевым направлениям отрасли: металлообработка, системы ЧПУ, аддитивные технологии и промышленная робототехника. Дополнительное преимущество при оценке заявок получат компании со статусом малой технологической компании», – рассказал директор технопарка «Анкудиновка» Тимур Радаев.

Заявки принимаются до 10:00 (мск) 30 марта 2026 года на сайте: https://online.fasie.ru.

Также на сегодняшний день открыт прием заявок на конкурсы «Старт-Цифровые технологии», «Старт-Станкостроение» и «Студенческий Стартап». Подробнее о них можно узнать на сайте ФСИ: https://fasie.ru/. Консультации по участию оказывает региональное представительство ФСИ – технопарк «Анкудиновка» по телефону: +7 (831) 275-83-46 или по электронной почте: innov@bi-clever.ru.

Напомним, обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре «Мой бизнес» (мойбизнес52.рф), который осуществляет деятельность в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». На базе центра работает горячая линия «Мой бизнес», где также можно получить всю необходимую информацию. Телефон горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

Нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика», инициированный президентом России Владимиром Путиным, представляет собой комплекс системных мер, формирующих задел для новой модели долгосрочного экономического роста, основанной на экономике предложения. В его состав входят федеральные проекты «Малое и среднее предпринимательство», «Производительность труда», «Повышение инвестиционной активности», «Низкоуглеродное развитие», «Развитие технологического предпринимательства», «Развитие финансового рынка», «Развитие конкуренции».

 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал.

