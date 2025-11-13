Нижегородская область лидер в обслуживании медоборудования
Политика

13 ноября 2025 16:51 Политика
Евгений Люлин рассказал молодым политикам, как добиться результата на госслужбе

Фото: пресс-служба ЗСНО

12 и 13 ноября в Законодательном Собрании Нижегородской области и на площадке «КУПНО.СТАРТ» в рамках всероссийского форума молодых государственных и муниципальных служащих «ГОССТАРТ» председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин встретился с участниками образовательного интенсива «Школа молодого политика». Мероприятие объединило более 50 молодых управленцев и общественников из более чем 40 субъектов России.

С первых минут встречи перешли в формат неформального диалога. Модерировал общение заместитель председателя Молодежного парламента при Государственной Думе, председатель Молодежного парламента при Законодательном Собрании Нижегородской области Владимир Москаленко. Спикер регионального парламента два дня подряд на протяжении более чем двух часов отвечал на вопросы молодежи, затронув широкий круг тем – от мотивации и карьерного роста до конкретных инструментов поддержки участников СВО, действующих в нижегородской губернии и обмена профессиональным опытом между регионами.

Евгений Люлин отметил, что не стоит бояться кардинально менять карьеру и уходить «из теплых кабинетов на трудную ответственную работу», если этого требует жизнь. Он рассказал о важности формирования надежной команды, основанной не на увольнениях, а на правильной расстановке кадров и помощи людям в поиске своего призвания. Отвечая на вопросы, спикер подчеркнул, что работа на государственной службе приносит особое удовлетворение, когда видишь реальный результат – построенный завод или решенную проблему тысяч людей.

Особый интерес вызвали социальные и профессиональные инициативы самих участников. Врач-рентгенолог из Москвы Оксана Саидова представила свой проект «Путь медика за гранью халата» и пригласила Евгения Люлина познакомиться с уникальным опытом своей больницы, в частности, в области кардиохирургии.

«Подобные встречи – это бесценная возможность для профессионального роста и диалога разных поколений управленцев, чей опыт для нас так важен. Мы, специалисты из разных уголков страны, можем обменяться лучшими практиками, найти точки соприкосновения для будущих проектов и получить совет от лидеров, принимающих решения в управлении целыми регионами. Такие форумы как «ГОССТАРТ» открывают двери для сотрудничества и дают мощный импульс для развития», – поделилась впечатлениями участница диалога, врач ГКБ имени И.В. Давыдовского Оксана Саидова.

«Не стоит бояться резко менять карьеру, когда этого требует жизнь. Власть – это колоссальная ответственность и возможность видеть реальные результаты своего труда: решенные проблемы людей. Сегодня, в отличие от прошлых лет, для молодежи открыты все двери, работают программы поддержки и карьерные лифты. Главное – трудиться, развиваться и не бояться предлагать свои идеи, – сказал Евгений Люлин. – Современная молодежь – это прагматичное и целеустремленное поколение. Меня впечатлила глубина вопросов и серьезность проектов, которые уже сегодня реализуются ими в регионах. Убежден, что энергия и мотивация этих ребят, подкрепленная государственной поддержкой, способна изменить к лучшему жизнь в наших городах и селах».

«Получить мудрый совет от таких наставников, как Евгений Борисович Люлин, для нас, начинающих свою карьеру управленцев, всегда дорогого стоит. Такое общение не просто мотивирует, оно позволят взглянуть на многие процессы другими глазами. От всех участников встреч хотел бы поблагодарить Евгения Борисовича за его активную поддержку молодежи России», – отметил Владимир Москаленко.

Теги:
Евгений Люлин Молодежь
