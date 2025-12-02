Никитин рассказал, когда нижегородцев избавят от вони
Туристический налог вводят в Нижнем Новгороде
Назван новый срок достройки станций метро в Нижнем Новгороде
Где можно покататься на коньках в Нижнем Новгороде зимой-2026
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Политика
02 декабря 2025 17:28Александр Минов: "После обучения вижу себя полезным в сфере реабилитации ветеранов СВО"
02 декабря 2025 16:11Госслужащих Нижегородской области наградили знаком "Почетный наставник"
02 декабря 2025 12:28Чинцов: ветераны СВО должны стать новой движущей силой в системе МСУ
02 декабря 2025 10:40В честь Дня рождения партии "Единая Россия" провела квиз для нижегородских студентов
01 декабря 2025 18:05Андрей Чибис провел заседание комиссии Госсовета по Арктике
01 декабря 2025 17:18Люлин проверил благоустройство общественных пространств в Балахне
30 ноября 2025 11:32Глеб Никитин рассказал студентам о стажировке в облправительстве
28 ноября 2025 19:00Эксперт-мониторинг с 21 по 28 ноября 2025 года от АНО "Минин-центр"
28 ноября 2025 18:46США готовы признать Крым и другие территории российскими ради мира
28 ноября 2025 15:36Еще 5 нижегородских муниципалитетов получили оценки по итогам реализации нацпроектов в 2025 году
Политика

Люлин проверил благоустройство общественных пространств в Балахне

01 декабря 2025 17:18 Политика
Люлин проверил благоустройство общественных пространств в Балахне

Фото: пресс-служба ЗСНО

28 ноября председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин посетил с рабочим визитом Балахну. Он осмотрел спортивные объекты и общественные пространства, а также познакомился с работой учреждений специального профессионального образования.

Вместе с главой МСУ Андреем Дранишниковым и председателем Совета депутатов Балахнинского муниципального округа Константином Дежурновым спикер регионального парламента возложил цветы к памятнику «Героям земли Балахнинской» в Волжском парке. Скульптурная композиция, посвящённая воинам-балахнинцам, участвовавшим в локальных конфликтах, была открыта 4 ноября 2025 года. Инициаторами ее создания стали местные жители, а автором монумента - уроженец Балахны, член Союза художников России Алексей Щитов. Трёхфигурная композиция высотой 2,3 метра символизирует преемственность поколений российских воинов, участвовавших в боевых действиях в Афганистане, Чечне и специальной военной операции.

Также в Волжском парке участники встречи осмотрели новые зоны отдыха и обновленную Комсомольскую площадь, где был отреставрирован «Вечный огонь».

Кроме того, делегация посетила парк «НиГРЭС» (Нижегородской государственной районной электростанции). Благоустройство этой территории завершилось в 2024 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». В парке проведен капитальный ремонт: уложена брусчатка на пешеходных дорожках, установлены современные детские игровые площадки и зона для воркаута, полностью обновлено освещение.

Обсуждение развития объектов инфраструктуры продолжилось уже на стадионе «Энергия», где Евгений Люлин проверил, как на объекте ведется капитальный ремонт. Работы включают полную реконструкцию футбольного поля с устройством дренажной системы и ливневки, создание современных беговых дорожек с резиновым покрытием, установку новых трибун и световых мачт. Особое внимание уделено строительству нового павильона с раздевалками, душевыми и помещениями для тренеров, а также созданию условий для маломобильных граждан. Завершить работы подрядчик планирует до 20 декабря.

Дальнейшие обсуждения по проектам и перспективам социально-экономического развития перенесли в администрацию Балахнинского муниципального округа, где прошла встреча с депутатами.

«Балахнинская земля богата традициями, и сегодня мы видим, как здесь бережно сохраняют историческую память, грамотно вписывая ее в современную комфортную среду для жизни. Все отреставрированные общественные пространства и спортивные объекты должны становиться местом притяжения. Есть и проблемы, работы еще много. Договорились с депутатами и главой администрации, что будем проводить ежегодные встречи для контроля за решением поставленных сегодня задач и продолжения курса на комплексное развитие территории», - отметил Евгений Люлин.

Также в рамках рабочей поездки Евгений Люлин посетил Балахнинский технический техникум. Среднее специальное учебное заведение является правопреемником трех учебных заведений, которые стояли у истоков профессионально-технического образования в районе: Балахнинского горпромстроевского училища, Балахнинского строительного техникума и профессионального училища № 17. Объединив их опыт и традиции, в 2010 году техникум стал крупнейшим центром среднего профессионального образования в округе, где обучаются тридцати профессиям более 600 студентов.

Спикер регионального парламента познакомился с возможностями учебного заведения, посетив спецплощадки для подготовки специалистов. Так, в IT-кубе дети с 5 лет осваивают азы программирования и алгоритмического мышления через создание мультиков и интерактивных проектов. Особый интерес вызвало направление мобильной разработки, где студентов и школьников учат создавать приложения и игры. В прошлом году команда техникума заняла первое место на региональном чемпионате «Профессионалы». Также техникум гордится своей мастерской по регулировке радиоаппаратуры, оснащённой современным оборудованием, где студенты учатся паять и настраивать платы. Несколько лет учреждение является региональной площадкой для проведения профильных соревнований и подготовки школьников, привлекая участников из Сарова, Нижнего Новгорода и Дзержинска.

В этом году профтехобразование Балахны отметило свое 95-летие. Праздник объединил ветеранов педагогического труда, преподавателей, наставников и студентов. С юбилейной датой всех участников события поздравил спикер регионального парламента.

«Сегодня, в условиях высокой потребности в квалифицированных кадрах, роль профессионального образования невозможно переоценить. Оно является фундаментом экономики, залогом устойчивого развития территории и социального благополучия людей. Это история, выстроенная поколениями мастеров, наставников, истинных энтузиастов своего дела. Приятно видеть, что традиции здесь не просто хранят - их наполняют новым содержанием, внедряют современные технологии и форматы. Уверен, что этот путь - верный, и мы будем продолжать поддерживать его на региональном уровне», - заключил Евгений Люлин.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Балахна Евгений Люлин Законодательное собрание
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
От Евангелия до Фаберже: в НГХМ представили шедевры ювелирного искусства
21 ноября 2025 14:31От Евангелия до Фаберже: в НГХМ представили шедевры ювелирного искусства
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных