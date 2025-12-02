Люлин проверил благоустройство общественных пространств в Балахне Политика

Фото: пресс-служба ЗСНО

28 ноября председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин посетил с рабочим визитом Балахну. Он осмотрел спортивные объекты и общественные пространства, а также познакомился с работой учреждений специального профессионального образования.

Вместе с главой МСУ Андреем Дранишниковым и председателем Совета депутатов Балахнинского муниципального округа Константином Дежурновым спикер регионального парламента возложил цветы к памятнику «Героям земли Балахнинской» в Волжском парке. Скульптурная композиция, посвящённая воинам-балахнинцам, участвовавшим в локальных конфликтах, была открыта 4 ноября 2025 года. Инициаторами ее создания стали местные жители, а автором монумента - уроженец Балахны, член Союза художников России Алексей Щитов. Трёхфигурная композиция высотой 2,3 метра символизирует преемственность поколений российских воинов, участвовавших в боевых действиях в Афганистане, Чечне и специальной военной операции.

Также в Волжском парке участники встречи осмотрели новые зоны отдыха и обновленную Комсомольскую площадь, где был отреставрирован «Вечный огонь».

Кроме того, делегация посетила парк «НиГРЭС» (Нижегородской государственной районной электростанции). Благоустройство этой территории завершилось в 2024 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». В парке проведен капитальный ремонт: уложена брусчатка на пешеходных дорожках, установлены современные детские игровые площадки и зона для воркаута, полностью обновлено освещение.

Обсуждение развития объектов инфраструктуры продолжилось уже на стадионе «Энергия», где Евгений Люлин проверил, как на объекте ведется капитальный ремонт. Работы включают полную реконструкцию футбольного поля с устройством дренажной системы и ливневки, создание современных беговых дорожек с резиновым покрытием, установку новых трибун и световых мачт. Особое внимание уделено строительству нового павильона с раздевалками, душевыми и помещениями для тренеров, а также созданию условий для маломобильных граждан. Завершить работы подрядчик планирует до 20 декабря.

Дальнейшие обсуждения по проектам и перспективам социально-экономического развития перенесли в администрацию Балахнинского муниципального округа, где прошла встреча с депутатами.

«Балахнинская земля богата традициями, и сегодня мы видим, как здесь бережно сохраняют историческую память, грамотно вписывая ее в современную комфортную среду для жизни. Все отреставрированные общественные пространства и спортивные объекты должны становиться местом притяжения. Есть и проблемы, работы еще много. Договорились с депутатами и главой администрации, что будем проводить ежегодные встречи для контроля за решением поставленных сегодня задач и продолжения курса на комплексное развитие территории», - отметил Евгений Люлин.

Также в рамках рабочей поездки Евгений Люлин посетил Балахнинский технический техникум. Среднее специальное учебное заведение является правопреемником трех учебных заведений, которые стояли у истоков профессионально-технического образования в районе: Балахнинского горпромстроевского училища, Балахнинского строительного техникума и профессионального училища № 17. Объединив их опыт и традиции, в 2010 году техникум стал крупнейшим центром среднего профессионального образования в округе, где обучаются тридцати профессиям более 600 студентов.

Спикер регионального парламента познакомился с возможностями учебного заведения, посетив спецплощадки для подготовки специалистов. Так, в IT-кубе дети с 5 лет осваивают азы программирования и алгоритмического мышления через создание мультиков и интерактивных проектов. Особый интерес вызвало направление мобильной разработки, где студентов и школьников учат создавать приложения и игры. В прошлом году команда техникума заняла первое место на региональном чемпионате «Профессионалы». Также техникум гордится своей мастерской по регулировке радиоаппаратуры, оснащённой современным оборудованием, где студенты учатся паять и настраивать платы. Несколько лет учреждение является региональной площадкой для проведения профильных соревнований и подготовки школьников, привлекая участников из Сарова, Нижнего Новгорода и Дзержинска.

В этом году профтехобразование Балахны отметило свое 95-летие. Праздник объединил ветеранов педагогического труда, преподавателей, наставников и студентов. С юбилейной датой всех участников события поздравил спикер регионального парламента.

«Сегодня, в условиях высокой потребности в квалифицированных кадрах, роль профессионального образования невозможно переоценить. Оно является фундаментом экономики, залогом устойчивого развития территории и социального благополучия людей. Это история, выстроенная поколениями мастеров, наставников, истинных энтузиастов своего дела. Приятно видеть, что традиции здесь не просто хранят - их наполняют новым содержанием, внедряют современные технологии и форматы. Уверен, что этот путь - верный, и мы будем продолжать поддерживать его на региональном уровне», - заключил Евгений Люлин.