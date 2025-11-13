Пять нижегородских компаний на льготных условиях принимают участие в выставке "Химия-2025" Экономика

Фото: министерство промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области

Пять нижегородских предприятий на льготных условиях принимают участие в 28-ой международной выставке химической промышленности и науки «Химия-2025» (18+), которая проходит с 10 по 13 ноября 2025 года в Москве.

В состав делегации Нижегородской области также вошли представители региональных ведомств и организаций: министерства промышленности, торговли и предпринимательства, Корпорации развития промышленности и предпринимательства, Центра поддержки экспорта (ЦПЭ), Корпорации развития.

Содействие предприятиям оказал ЦПЭ Нижегородской области в соответствии с целями и задачами национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Центр взял на себя расходы на застройку и сопровождение коллективного стенда, аренду необходимого оборудования и мебели, а также оплату регистрационных сборов за представителей субъектов МСП.

«Химия» - одна из крупнейших профильных выставок в нашей стране. В этом году в мероприятии принимают участие 516 компаний из России, Беларуси, Индии, Ирана, Казахстана, Китая, Турции и Узбекистана. Участие в выставке - хороший шанс для региональных производителей установить деловые контакты и заключить выгодные соглашения с новыми партнерами», - отметил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

В 2024 году по результатам выставочных мероприятий, в которых принимали участие нижегородские предприятия, используя меры господдержки, 62 компании заключили экспортные контракты на общую сумму 11,4 млн долларов с компаниями из Республики Беларусь, Казахстана, Киргизии, Судана, Ирана, Саудовской Аравии, Монголии, Кувейта, ОАЭ. Контракты предполагают поставки за рубеж продуктов питания, медицинского оборудования, строительных материалов, автокомпонентов и другой продукции.

Национальный проект «Международная кооперация и экспорт», инициированный президентом России Владимиром Путиным, на территории Нижегородской области реализуется региональным министерством промышленности, торговли и предпринимательства. Нацпроект включает в себя три федеральных проекта: «Промышленный экспорт», «Экспорт продукции АПК» и «Системные меры развития международной кооперации и экспорта».

Напомним, обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре «Мой бизнес» (мойбизнес52.рф), который осуществляет деятельность в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». На базе центра работает горячая линия «Мой бизнес», где также можно получить всю необходимую информацию. Телефон горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).