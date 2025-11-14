ДК имени Ленина в Нижнем Новгороде отремонтируют в 2028 году
Общество

Нижегородские энергетики усилили работу из-за штормового ветра

14 ноября 2025 12:58 Общество
Нижегородские энергетики усилили работу из-за штормового ветра

В Нижегородской области ожидается резкое усиление юго-западного ветра — по прогнозам синоптиков, его порывы могут достигать 18 метров в секунду. Неблагоприятные погодные условия ожидаются в течение всего дня 14 ноября.

В связи с надвигающейся стихией энергетики "Нижновэнерго" переведены на работу в режиме повышенной готовности, сообщили в пресс-службе предприятия.

Для быстрой ликвидации возможных последствий непогоды сформированы 168 оперативных бригад, в составе которых работают 701 специалист. В распоряжении энергетиков находятся 312 единиц специализированной техники.

Особое внимание уделяется обеспечению бесперебойного электроснабжения объектов социальной инфраструктуры — больниц, школ, детских садов и других учреждений, критически важных для населения.

Ранее сообщалось, что снег и минусовая температура ожидаются в Нижнем Новгороде на выходных.

 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал.

Фоторепортажи
Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
04 ноября 2025 14:32Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных