Нижегородские энергетики усилили работу из-за штормового ветра

В Нижегородской области ожидается резкое усиление юго-западного ветра — по прогнозам синоптиков, его порывы могут достигать 18 метров в секунду. Неблагоприятные погодные условия ожидаются в течение всего дня 14 ноября.
В связи с надвигающейся стихией энергетики "Нижновэнерго" переведены на работу в режиме повышенной готовности, сообщили в пресс-службе предприятия.
Для быстрой ликвидации возможных последствий непогоды сформированы 168 оперативных бригад, в составе которых работают 701 специалист. В распоряжении энергетиков находятся 312 единиц специализированной техники.
Особое внимание уделяется обеспечению бесперебойного электроснабжения объектов социальной инфраструктуры — больниц, школ, детских садов и других учреждений, критически важных для населения.
Ранее сообщалось, что снег и минусовая температура ожидаются в Нижнем Новгороде на выходных.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+