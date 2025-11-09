Дожди с мокрым снегом ждут нижегородцев на предстоящей неделе Общество

Жителей Нижнего Новгорода ожидает прохладная и сырая рабочая неделя — синоптики предупреждают о чередовании дождей и мокрого снега. Согласно данным сервиса "Яндекс Погода", осадки возможны почти каждый день.

В понедельник, 10 ноября, в городе установится переменная облачность. Температура воздуха днём составит около +4 градусов, а ночью опустится до +2.

Во вторник, 11 ноября, в течение дня возможен дождь. Столбики термометров покажут +4 градуса днём и около +1 ночью.

В среду, 12 ноября, температура как днём, так и ночью будет держаться около нуля. Прогнозируется дождь, который может перейти в мокрый снег.

В четверг, 13 ноября, осадки по-прежнему вероятны. Днём воздух прогреется до +5, ночью температура снизится до +1.

В пятницу, 14 ноября, дожди вновь продолжатся. Днём ожидается до +6 градусов, ночью похолодает до +2.

Суббота, 15 ноября, снова может принести осадки в виде мокрого снега. Днём температура поднимется до +3, а ночью приблизится к 0.

В воскресенье, 16 ноября, погода порадует солнечным небом. Однако станет холоднее: днём всего +2, а ночью возможен лёгкий мороз до -1 градуса.

Ранее сообщалось, что жителей Нижнего Новгорода на выходных ждет пасмурная и холодная погода.