Снег и минусовая температура придут в Нижний Новгород на выходных

14 ноября 2025 12:00 Общество
Фото: Кира Мишина

В предстоящие выходные в Нижнем Новгороде начнется резкое похолодание и горожане увидят первые признаки приближающейся зимы. Согласно прогнозу сервиса "Яндекс Погода", в городе ожидаются дождь со снегом, а температура воздуха опустится ниже нуля.

В субботу, 15 ноября, с утра начнётся мокрый снег при температуре около +2 градусов. Днём осадки сохранятся, а столбик термометра опустится до нуля. К вечеру ожидается пасмурная погода без осадков. Ночью похолодает до −2 градусов, небо прояснится, а ветер усилится до 3-4 м/с.

В воскресенье, 16 ноября, утро начнётся с −4 градусов и переменной облачности. Днём и вечером сохранится пасмурная погода, температура будет колебаться от −2 до −3 градусов. Вероятность осадков сохранится.

Стоит отменить, что температура будет ощущаться холоднее прогнозируемой.

Ранее нижегородцам рассказали, когда менять летнюю резину на зимнюю.

