МВД начнёт публиковать рейтинг автошкол по числу ДТП среди выпускников

Государственная Дума одобрила законопроект, который вводит новые критерии оценки эффективности автошкол. Согласно этому документу, Министерство внутренних дел будет формировать рейтинг образовательных учреждений, включая анализ количества дорожно-транспортных происшествий (ДТП) с участием выпускников. Законопроект был принят депутатами сразу во втором и третьем чтениях, сообщил 360.ru.
Теперь информация об автошколах будет доступна для всех желающих на официальном сайте МВД. Это позволит будущим водителям получить представление о качестве подготовки в различных учебных заведениях. Данные на сайте будут регулярно обновляться, что обеспечит их актуальность.
Кроме того, водители смогут оставлять свои отзывы о процессе обучения. Это позволит более объективно оценивать работу автошкол и повысит уровень ответственности за предоставляемые услуги.
Новый закон вступит в силу через 180 дней после его официального опубликования.
Ранее главный редактор журнала "За рулём" Максим Кадаков выразил сомнения в эффективности предложенного рейтинга. По его мнению, популярность автошкол не всегда коррелирует с уровнем безопасности на дорогах. Кадаков отметил, что, несмотря на обучение в автошколах, многие водители продолжают попадать в аварии. Он подчеркнул, что изменения в системе оценки автошкол могут не оказать значительного влияния на общую ситуацию с безопасностью дорожного движения.
