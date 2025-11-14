ДК имени Ленина в Нижнем Новгороде отремонтируют в 2028 году
Миллион рублей вместо земли предложили выдавать многодетным семьям
Нижегородская область лидер в обслуживании медоборудования
Террасный парк в Нижнем Новгороде сдадут в 2026 году
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
14 ноября 2025 18:3823 участника проекта "СВОё дело" защитили собственные бизнес-идеи перед конкурсной комиссией
14 ноября 2025 16:39На платформе ВТБ Авто стартует продажа автомобилей Solaris
14 ноября 2025 15:35ВТБ поднимает ставку по вкладу "Двойная выгода" до 26%
14 ноября 2025 15:02Телеком-рынок России готовится сделать цифровой рывок
14 ноября 2025 10:46В ВТБ назвали основные драйверы развития биометрии до 2030 года
13 ноября 2025 19:51ВТБ: золото останется защитным активом в 2025 году
13 ноября 2025 19:35Мишустин назвал пять основных направлений развития ИТ-отрасли
13 ноября 2025 18:09Пять нижегородских компаний на льготных условиях принимают участие в выставке "Химия-2025"
13 ноября 2025 18:06Экономика России возвращается к сбалансированным темпам роста - ВТБ
13 ноября 2025 17:38Миллион рублей вместо земли предложили выдавать нижегородским семьям
Экономика

23 участника проекта "СВОё дело" защитили собственные бизнес-идеи перед конкурсной комиссией

14 ноября 2025 18:38 Экономика
23 участника проекта СВОё дело защитили собственные бизнес-идеи перед конкурсной комиссией

Фото: министерство промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области

23 участника проекта «СВОё дело» защитили перед экспертами собственные бизнес-проекты. Программу реализуют региональное министерство промышленности, торговли и предпринимательства и областной центр «Мой бизнес» при поддержке филиала фонда «Защитники Отечества», кадрового центра «Работа России» и Управления по труду и занятости населения Нижегородской области, Центра инноваций социальной сферы, Корпоративного университета правительства Нижегородской области в соответствии с целями и задачами федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». 

Министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов отметил, что проект «СВОё дело» нацелен на всестороннюю поддержку тех, кто защищал и продолжает защищать нашу страну, а также их семей.

«Адаптация к мирной жизни для ветеранов специальной военной операции - важный процесс, и проект «СВОё дело» помогает тем, кто принял решение реализовать себя в предпринимательстве. За время проведения программы участники прошли онлайн-обучение основам предпринимательства, расширили бизнес-компетенции на очных семинарах, получили консультации у действующих предпринимателей, посетили площадки региональных предприятий, проработали и защитили свои проекты на бизнес-играх», – рассказал Максим Черкасов. 

Он добавил, что проект помогает начинающим предпринимателям подготовиться к открытию своего дела, а действующим бизнесменам – развивать ключевые компетенции и прорабатывать новые направления работы. 

Участники проекта «СВОё дело» реализуют много полезных проектов в разных сферах. К примеру, занимаются строительством и отделкой домов, разведением рыбы, ремонтом автомобилей, производством изделий из кожи, пошивом автомобильных EVA-ковров и нанесением вышивки, козоводством, фотопечатью на холстах, грумингом животных и пр. Также участники планируют открыть медицинский центр, глэмпинг и улиточную ферму, запустить производство фасовочных пакетов и муки. 

Участник программы «СВОё дело» ветеран специальной военной операции Роман Чистов из Выксы во время проекта запустил семейный клуб рыбалки «под ключ», который предоставляет удочки, снасти, наживку, лодку и спасательные жилеты.

«Идея проекта появилась благодаря моему сыну Жоре — он поймал свою первую рыбу без меня, и я понял, как важно делиться такими моментами. Мне хотелось, чтобы у каждой семьи была возможность почувствовать радость совместного отдыха и общения с природой. Так родилась идея создать место, где рыбалка объединяет поколения, а дети и родители проводят время вместе. Проект «СВОё дело» помог превратить эту идею в настоящий бизнес. Я прошёл обучение, получил консультации у экспертов и поддержку наставников, познакомился с опытными предпринимателями. В том числе благодаря комплексному сопровождению в сентябре смог запустить проект в работу. Впереди — новые планы. В мае следующего года мы откроем кружок для школьников «Юный рыбак», – рассказал Роман Чистов.

Десять победителей проекта будут определены 21 ноября на форуме «СВОё дело». Участники с лучшими проектами получат сертификаты на продвижение своих услуг в интернете и смогут выбрать одну из профессиональных услуг для развития бизнеса: создание и продвижение сайтов, настройка цифровой рекламы и продвижение в социальных сетях, размещение рекламы на радиостанциях, сертификация продукции, открытие онлайн-магазина на маркетплейсах, разработка брендбука или бизнес-плана для стратегического роста компании и содействие в регистрации товарного знака.
Напомним, обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре «Мой бизнес» (мойбизнес52.рф), который осуществляет деятельность в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». На базе центра работает горячая линия «Мой бизнес», где также можно получить всю необходимую информацию. Телефон горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

Нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика», инициированный президентом РФ Владимиром Путиным, станет главным инструментом формирования новой модели роста. В его состав вошли федеральные проекты, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства, повышение производительности труда, рост инвестиционной активности, низкоуглеродное развитие и развитие государственной системы статистики и прогнозирования.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
бизнес Нацпроект СВО
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
04 ноября 2025 14:32Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных