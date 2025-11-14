23 участника проекта "СВОё дело" защитили собственные бизнес-идеи перед конкурсной комиссией Экономика

Фото: министерство промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области

23 участника проекта «СВОё дело» защитили перед экспертами собственные бизнес-проекты. Программу реализуют региональное министерство промышленности, торговли и предпринимательства и областной центр «Мой бизнес» при поддержке филиала фонда «Защитники Отечества», кадрового центра «Работа России» и Управления по труду и занятости населения Нижегородской области, Центра инноваций социальной сферы, Корпоративного университета правительства Нижегородской области в соответствии с целями и задачами федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов отметил, что проект «СВОё дело» нацелен на всестороннюю поддержку тех, кто защищал и продолжает защищать нашу страну, а также их семей.

«Адаптация к мирной жизни для ветеранов специальной военной операции - важный процесс, и проект «СВОё дело» помогает тем, кто принял решение реализовать себя в предпринимательстве. За время проведения программы участники прошли онлайн-обучение основам предпринимательства, расширили бизнес-компетенции на очных семинарах, получили консультации у действующих предпринимателей, посетили площадки региональных предприятий, проработали и защитили свои проекты на бизнес-играх», – рассказал Максим Черкасов.

Он добавил, что проект помогает начинающим предпринимателям подготовиться к открытию своего дела, а действующим бизнесменам – развивать ключевые компетенции и прорабатывать новые направления работы.

Участники проекта «СВОё дело» реализуют много полезных проектов в разных сферах. К примеру, занимаются строительством и отделкой домов, разведением рыбы, ремонтом автомобилей, производством изделий из кожи, пошивом автомобильных EVA-ковров и нанесением вышивки, козоводством, фотопечатью на холстах, грумингом животных и пр. Также участники планируют открыть медицинский центр, глэмпинг и улиточную ферму, запустить производство фасовочных пакетов и муки.

Участник программы «СВОё дело» ветеран специальной военной операции Роман Чистов из Выксы во время проекта запустил семейный клуб рыбалки «под ключ», который предоставляет удочки, снасти, наживку, лодку и спасательные жилеты.

«Идея проекта появилась благодаря моему сыну Жоре — он поймал свою первую рыбу без меня, и я понял, как важно делиться такими моментами. Мне хотелось, чтобы у каждой семьи была возможность почувствовать радость совместного отдыха и общения с природой. Так родилась идея создать место, где рыбалка объединяет поколения, а дети и родители проводят время вместе. Проект «СВОё дело» помог превратить эту идею в настоящий бизнес. Я прошёл обучение, получил консультации у экспертов и поддержку наставников, познакомился с опытными предпринимателями. В том числе благодаря комплексному сопровождению в сентябре смог запустить проект в работу. Впереди — новые планы. В мае следующего года мы откроем кружок для школьников «Юный рыбак», – рассказал Роман Чистов.

Десять победителей проекта будут определены 21 ноября на форуме «СВОё дело». Участники с лучшими проектами получат сертификаты на продвижение своих услуг в интернете и смогут выбрать одну из профессиональных услуг для развития бизнеса: создание и продвижение сайтов, настройка цифровой рекламы и продвижение в социальных сетях, размещение рекламы на радиостанциях, сертификация продукции, открытие онлайн-магазина на маркетплейсах, разработка брендбука или бизнес-плана для стратегического роста компании и содействие в регистрации товарного знака.

Напомним, обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре «Мой бизнес» (мойбизнес52.рф), который осуществляет деятельность в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». На базе центра работает горячая линия «Мой бизнес», где также можно получить всю необходимую информацию. Телефон горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

Нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика», инициированный президентом РФ Владимиром Путиным, станет главным инструментом формирования новой модели роста. В его состав вошли федеральные проекты, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства, повышение производительности труда, рост инвестиционной активности, низкоуглеродное развитие и развитие государственной системы статистики и прогнозирования.