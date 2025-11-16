Террасный парк в Нижнем Новгороде сдадут в 2026 году
Минцифры расширило "белый список" сайтов для нижегородцев
Миллион рублей вместо земли предложили выдавать многодетным семьям
Нижегородская область лидер в обслуживании медоборудования
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Политика
16 ноября 2025 09:42Люлин посетил возрожденное военное училище в Кстове
15 ноября 2025 11:10Нижегородская область укрепляет культурные и образовательные связи с Бразилией
14 ноября 2025 17:45Эксперт-мониторинг событий с 7 по 14 ноября 2025 года от АНО "Минин-центр"
13 ноября 2025 16:51Евгений Люлин рассказал молодым политикам, как добиться результата на госслужбе
13 ноября 2025 13:45Асафов объяснил, почему служение — ключ к стратегическому развитию страны
12 ноября 2025 17:58Евгений Люлин: "Талантливую молодежь важно включать в политику вне зависимости от партий"
12 ноября 2025 15:59На заседании комиссии Госсовета обсудили кадровое обеспечение проектов техлидерства
12 ноября 2025 15:36Евгений Люлин: Талантливую молодежь важно включать в политику вне зависимости от партий
12 ноября 2025 12:21Гордума утвердила новый Устав Нижнего Новгорода
12 ноября 2025 11:56Губернатор изменил порядок выдвижения глав МСУ в Нижегородской области
Политика

Люлин посетил возрожденное военное училище в Кстове

16 ноября 2025 09:42 Политика
Люлин посетил возрожденное военное училище в Кстове

Фото: Telegram-канал Евгения Люлина

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин посетил Нижегородское высшее военно-инженерное командное училище (НВВИКУ), которое в этом году вновь открылось в Кстове. Об этом он сообщил в своём телеграм-канале.

Военное учебное заведение, основанное по указу Петра I, в следующем году отметит 325-летие. Среди его известных выпускников — Михаил Кутузов, Эдуард Тотлебен, Роман Кондратенко и Дмитрий Карбышев.

Во время визита Люлин осмотрел учебные аудитории, техническую базу и военное оборудование. Он отметил, что училище готовит специалистов по нескольким направлениям: инженеров-электриков, радиотелемехаников и механиков специальной техники.

Кроме того, при необходимости здесь смогут обучаться и гражданские специалисты, востребованные в экономике региона. В настоящий момент в училище проходят подготовку 23 группы курсантов.

Новая образовательная структура начала работу в сентябре 2025 года на базе 210 Межвидового регионального учебного центра Минобороны. Её задача — обеспечить подготовку военных инженеров с учётом современных условий и опыта СВО.

 "Обсудили образовательный процесс. Решение некоторых вопросов берем на контроль", - отметил спикер ЗСНО.

Ранее Евгений Люлин рассказал молодым политикам, как добиться успешных результатов на госслужбе.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Военные Евгений Люлин Законодательное собрание
Поделиться:
Новости по теме
13 ноября 2025 12:17Люлин: нужно усилить работу с детьми и родителями после трагедии в Красногорске
12 ноября 2025 15:36Евгений Люлин: Талантливую молодежь важно включать в политику вне зависимости от партий
07 ноября 2025 12:44Евгений Люлин призвал прислушиваться к мнению директоров и педагогов при проектировании новых школ
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
04 ноября 2025 14:32Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных