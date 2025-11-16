Люлин посетил возрожденное военное училище в Кстове Политика

Фото: Telegram-канал Евгения Люлина

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин посетил Нижегородское высшее военно-инженерное командное училище (НВВИКУ), которое в этом году вновь открылось в Кстове. Об этом он сообщил в своём телеграм-канале.

Военное учебное заведение, основанное по указу Петра I, в следующем году отметит 325-летие. Среди его известных выпускников — Михаил Кутузов, Эдуард Тотлебен, Роман Кондратенко и Дмитрий Карбышев.

Во время визита Люлин осмотрел учебные аудитории, техническую базу и военное оборудование. Он отметил, что училище готовит специалистов по нескольким направлениям: инженеров-электриков, радиотелемехаников и механиков специальной техники.

Кроме того, при необходимости здесь смогут обучаться и гражданские специалисты, востребованные в экономике региона. В настоящий момент в училище проходят подготовку 23 группы курсантов.

Новая образовательная структура начала работу в сентябре 2025 года на базе 210 Межвидового регионального учебного центра Минобороны. Её задача — обеспечить подготовку военных инженеров с учётом современных условий и опыта СВО.

"Обсудили образовательный процесс. Решение некоторых вопросов берем на контроль", - отметил спикер ЗСНО.

Ранее Евгений Люлин рассказал молодым политикам, как добиться успешных результатов на госслужбе.