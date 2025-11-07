Евгений Люлин призвал прислушиваться к мнению директоров и педагогов при проектировании новых школ Общество

Фото: пресс-служба ЗСНО

Парламентарии Законодательного Собрания Нижегородской области посетили школу № 189. Она находится в новом микрорайоне «Зенит» Советского района Нижнего Новгорода и рассчитана на 1600 мест. На месте депутаты во главе с председателем областного парламента Евгением Люлиным изучили, как на практике реализуется комплексный подход к застройке, когда социальная инфраструктура создается одновременно с жильем.

По словам участников встречи, учебное заведение, которое с 1 сентября пока посещают 1300 учеников, оснащено по последнему слову техники. Концепция школы ориентирована на комфорт и безопасность детей разных возрастов. Потоки учащихся максимально разведены: для младших классов предусмотрены отдельные вход, гардероб, учебная зона, а также собственные обеденный и многофункциональный залы. Аналогично разведены и среднее со старшим звеньями, что обеспечивает комфортные условия для подготовки к экзаменам.

Помимо современных классов в здании есть специализированные кабинеты для занятий естественными науками, два спортзала, актовый зал на 800 мест и собственная библиотека, которая служит многофункциональным пространством для учебы и мероприятий. Особое внимание было уделено созданной безбарьерной среде, обеспечивающей доступ маломобильных граждан ко всем помещениям. Депутаты отметили, что ввод этой школы позволил решить проблему второй смены в учебных заведениях соседних микрорайонов.

«Считаю, что школе в «Зените» повезло с застройщиком. Он проявил ответственность, исправил недоработки проектировщиков и продумал все детали, вплоть до штор на окнах. В результате в центре строящегося микрорайона появилась не просто школа, а настоящий образовательно-культурный центр. Такой подход должен стать ориентиром для всех. Не нужно заново изобретать велосипед, необходимо перенимать и адаптировать работающие решения в качестве типовых проектов для будущих школ. Убежден, что к процессу их разработки важно привлекать практиков – директоров школ и педагогов, которые лучше всего знают потребности учебного процесса изнутри», – заявил Евгений Люлин.