Люлин: нужно усилить работу с детьми и родителями после трагедии в Красногорске

Фото: пресс-служба ЗСНО

Спикер Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин прокомментировал в своем телеграм-канале трагедию в подмосковном Красногорске, где 10-летний мальчик получил тяжелые травмы из-за взрыва мины-ловушки, замаскированной под денежную купюру.

По словам Люлина, такие события заставляют задуматься о необходимости повышенной бдительности и усиления мер безопасности. Он напомнил, что неизвестные преступники заминировали свернутые трубочкой купюры, начинив их 9 граммами тротила и гвоздями.

Спикер отметил, что подобную тактику маскировки взрывных устройств под яркие предметы в прошлом использовали немецкие фашисты, афганские моджахеды и чеченские боевики. Он подчеркнул: главное правило — не трогать подозрительные предметы на улице.

Также председатель ЗСНО напомнил, что предотвращением терактов занимаются компетентные органы, однако важно, чтобы и граждане проявляли осторожность.

В связи с произошедшим Евгений Люлин поручил депутатам областного парламента наладить взаимодействие с учебными заведениями в своих округах. Он заявил, что необходимо усилить информационную работу с детьми и их родителями, чтобы предупредить возможные трагедии.

