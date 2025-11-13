Люлин: нужно усилить работу с детьми и родителями после трагедии в Красногорске

Фото:
Спикер Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин прокомментировал в своем телеграм-канале трагедию в подмосковном Красногорске, где 10-летний мальчик получил тяжелые травмы из-за взрыва мины-ловушки, замаскированной под денежную купюру.
По словам Люлина, такие события заставляют задуматься о необходимости повышенной бдительности и усиления мер безопасности. Он напомнил, что неизвестные преступники заминировали свернутые трубочкой купюры, начинив их 9 граммами тротила и гвоздями.
Спикер отметил, что подобную тактику маскировки взрывных устройств под яркие предметы в прошлом использовали немецкие фашисты, афганские моджахеды и чеченские боевики. Он подчеркнул: главное правило — не трогать подозрительные предметы на улице.
Также председатель ЗСНО напомнил, что предотвращением терактов занимаются компетентные органы, однако важно, чтобы и граждане проявляли осторожность.
В связи с произошедшим Евгений Люлин поручил депутатам областного парламента наладить взаимодействие с учебными заведениями в своих округах. Он заявил, что необходимо усилить информационную работу с детьми и их родителями, чтобы предупредить возможные трагедии.
Ранее сообщалось, что суд приговорил нижегородского подростка к 8 годам за подготовку теракта.
