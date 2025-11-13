Нижегородскую станцию аэрации снова проверяют из-за жалоб на вонь
Нижегородская область лидер в обслуживании медоборудования
Общество

Люлин: нужно усилить работу с детьми и родителями после трагедии в Красногорске

13 ноября 2025 12:17 Общество
Рассказывать о минах-ловушках детям призвал Люлин после трагедии в Красногорске

Фото: пресс-служба ЗСНО

Спикер Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин прокомментировал в своем телеграм-канале трагедию в подмосковном Красногорске, где 10-летний мальчик получил тяжелые травмы из-за взрыва мины-ловушки, замаскированной под денежную купюру.

По словам Люлина, такие события заставляют задуматься о необходимости повышенной бдительности и усиления мер безопасности. Он напомнил, что неизвестные преступники заминировали свернутые трубочкой купюры, начинив их 9 граммами тротила и гвоздями.

Спикер отметил, что подобную тактику маскировки взрывных устройств под яркие предметы в прошлом использовали немецкие фашисты, афганские моджахеды и чеченские боевики. Он подчеркнул: главное правило — не трогать подозрительные предметы на улице.

Также председатель ЗСНО напомнил, что предотвращением терактов занимаются компетентные органы, однако важно, чтобы и граждане проявляли осторожность.

В связи с произошедшим Евгений Люлин поручил депутатам областного парламента наладить взаимодействие с учебными заведениями в своих округах. Он заявил, что необходимо усилить информационную работу с детьми и их родителями, чтобы предупредить возможные трагедии.

Ранее сообщалось, что суд приговорил нижегородского подростка к 8 годам за подготовку теракта. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

