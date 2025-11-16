Нижегородская область и Пушкинский музей укрепили культурное сотрудничество

Фото:
Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина и Нижегородская область договорились о расширении сотрудничества. Торжественное подписание соглашения состоялось 15 ноября в Нижнем Новгороде, на площадке Волго-Вятского филиала музея — в пространстве "Арсенал".
Документ подписали заместитель губернатора региона Олег Беркович и директор ГМИИ Ольга Галактионова. Об этом сообщило министерство культуры Нижегородской области.
Соглашение рассчитано на три года с возможностью автоматического продления. Оно предполагает развитие стратегического партнёрства между регионом и крупнейшей художественной институцией страны, а также реализацию совместных инициатив в области культуры, искусства и просвещения.
По словам Олега Берковича, сотрудничество с Пушкинским музеем станет важным этапом в развитии культурной инфраструктуры региона. Он напомнил об успешных совместных проектах, которые вызвали большой интерес у публики.
"Теперь мы выходим на новый уровень — формируем системное и стратегическое партнёрство. Уверен, что совместные выставки и просветительские инициативы придадут новый импульс культурной жизни области и сделают искусство ближе к людям", — отметил Беркович.
В рамках соглашения стороны планируют проведение в регионе выставок, культурных мероприятий, образовательных программ, научных конференций, семинаров, круглых столов и творческих встреч. Также предусмотрена реализация ряда совместных культурных проектов.
Директор музея Ольга Галактионова подчеркнула значимость нижегородской площадки: "Таких потрясающих выставочных пространств, как здесь, почти нигде нет, и их нужно использовать. Нижегородский "Арсенал" — это не просто филиал Пушкинского музея, это и есть Пушкинский музей".
