Экономика

На 12% выросла выработка у нижегородского изготовителя сидений для автотранспорта благодаря федпроекту "Производительность труда"

17 ноября 2025 17:47 Экономика
На 12% выросла выработка у нижегородского изготовителя сидений для автотранспорта благодаря федпроекту Производительность труда

Фото: министерство промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области

Эксперты регионального центра компетенций (РЦК) подвели итоги внедрения инструментов федпроекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» на нижегородском предприятии - изготовителе сидений для автотранспорта.

Предприятие специализируется на производстве сидений для общественного транспорта, спецавтомобилей и катеров. В качестве пилотного направления был выбран процесс производства сидений комфорт-класса. Доля потока в выручке предприятия составляет 23%.

По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, за полгода работы эксперты РЦК совместно с сотрудниками предприятия проанализировали работу пилотного участка и выявили 40 «узких мест», среди которых внеплановые изменения производственного задания, излишние запасы и потеря времени на доработку изделий.

«Специалисты РЦК совместно с командой проекта от предприятия разработали комплекс мер по оптимизации пилотного потока. В частности, повысили точность планирования и своевременность обеспечения заказов, прописали требования к качеству изготавливаемых полуфабрикатов, унифицировали комплектующие и составные части изделий, создали архив чертежей с автоматическим обновлением изменений. В результате внедрённых изменений выработка по пилотному потоку выросла на 12 процентов», – рассказал Максим Черкасов.

Также специалисты РЦК обучили бережливым технологиям 37 сотрудников предприятия, подготовили двух внутренних тренеров, которые в дальнейшем смогут самостоятельно обучать своих коллег.

В Нижегородской области инструменты федерального проекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» внедряет 41 производитель автокомпонентов. Всего участниками федпроекта являются 302 региональные компании.

Для того чтобы стать участником федерального проекта «Производительность труда», нужно оставить заявку на ИТ-платформе: производительность.рф. С 2019-го по 2024 год подобная мера поддержки реализовывалась в рамках национального проекта «Производительность труда», а с 2025 года реализуется в рамках федерального проекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Консультации по участию в федеральном проекте можно получить в центре «Мой бизнес» как очно, так и по телефону горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

Нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика», инициированный президентом России Владимиром Путиным, является главным инструментом формирования новой модели роста. В его состав вошли федеральные проекты, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства, повышение производительности труда, рост инвестиционной активности, низкоуглеродное развитие и развитие государственной системы статистики и прогнозирования.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал.

Автопром Нацпроект Производительность труда
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных