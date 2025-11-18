Карьерный форум в Нижнем Новгороде объединил студентов и работодателей Общество

Фото: пресс-служба НИУ Президентской Академии

В Нижнем Новгороде прошел Карьерный форум 2025, организованный НИУ Президентской академии совместно с Корпоративным университетом правительства региона. Мероприятие стало крупнейшим за всю 10-летнюю историю проведения Дня карьеры в институте и вышло на федеральный уровень.

Как отметили в вузе, главной целью форума является содействие трудоустройству студентов и выпускников, а также удовлетворение кадровых потребностей работодателей. В его работе приняли участие представители федеральной и региональной власти, вузов и бизнеса.

Сенатор ФСРФ Ольга Щетинина отметила, что Нижегородская область одной из первых разработала кадровую стратегию, и подчеркнула важность создания современной инфраструктуры для трудоустройства молодых специалистов.

"Кадровая потребность страны до 2030 года - это 3 млн человек, а по специальности идёт работать только 31% выпускников. Мы должны делать наше образование практико-ориентированным, чтобы предприятия получали специалиста, обладающего современными компетенциями и навыками", - сказала она.

Заместитель министра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова подчеркнула значимость подобных площадок, которые, по ее словам, открывают новые возможности и способствуют формированию образовательных программ в соответствии с потребностями рынка труда.

"Вся работа системы образования сейчас нацелена на взаимодействие с индустриальными партнерами, поэтому образовательные программы, стажировки формируются, ориентируясь именно на потребности тынка труда. Это очень важно", - отметила она.

И.о. министра кадровой политики правительства Нижегородской области Елена Амосова отметила, что подобные мероприятия позволяют молодым людям увидеть реальные перспективы профессионального роста в сфере государственной службы — начиная с практики и стажировок и заканчивая трудоустройством.

"Кроме того, мы анализируем обратную связь от студентов – их запросы, интересы и отклики на вакансии в правительстве", - сказала она.

По словам директора НИУ Президентской академии Екатерины Лебедевой, количество участников форума выросло более чем в три раза по сравнению с прежними годами.

"Сегодня это 40 работодателей, более 800 студентов из 8 вузов области. Программа форума очень насыщенная: это и Ярмарка вакансий, и порядка 200 карьерных консультаций, но самое главное, это возможность систематизировать вопросы рынка труда, дать им профессиональную оценку", - подчеркнула она.

Руководитель управления по труду и занятости населения Игорь Пантюхин сообщил, что Нижегородская область входит в тройку лидеров по комфортности трудоустройства. Он призвал студентов не бояться начинать карьерный путь уже сейчас, используя доступные ресурсы: центры карьеры, государственные учреждения и кадровый резерв региона.

Замминистра образования и науки области Любовь Широкова акцентировала внимание на важности маршрутизации как инструмента построения карьерной траектории и выявления рисков нетрудоустройства. По её словам, вузы должны оказывать дополнительную поддержку студентам, которые сталкиваются с трудностями при поиске работы.

Директор по академическому и карьерному развитию студентов Президентской академии Анна Хрипченко отметила, что в вузах работают Центры карьеры, которые служат единой точкой входа для студентов и работодателей.

Ректор КУПНО Роман Марков выразил уверенность, что совместная работа органов власти, вузов и бизнеса помогает молодёжи определиться с профессиональным путём. Он подчеркнул, что Молодёжный центр карьеры "КУПНО.СТАРТ" становится важной площадкой для развития будущего кадрового потенциала региона.

В рамках форума прошла Ярмарка вакансий, индивидуальные карьерные консультации, тренинги по самопрезентации и написанию резюме. Более 800 студентов смогли пройти все этапы подготовки к трудоустройству вместе с профессионалами из Москвы.

Кроме того, состоялся круглый стол "Перезагрузка для Центров карьеры и компетенций", который провела Анна Хрипченко. Руководители центров карьеры нижегородских вузов обсудили лучшие практики взаимодействия с работодателями и студентами.

"Мы познакомились с множеством работодателей, прошли консультации, составили резюме. Теперь передо мной стоит сложный выбор – куда пойти на практику. Хочется попробовать везде", – поделилась впечатлениями студентка 4 курса Анастасия Купцова.