Общество

В Нижегородской области стартовала акция "Напиши письмо маме"

18 ноября 2025 15:52 Общество
В Нижегородской области стартовала акция Напиши письмо маме

Фото: пресс-служба НРО "Единая Россия"

В Штабе общественной поддержки «Единой России» сенатор РФ, руководитель Штаба Ольга Щетинина дала старт традиционной акции «Напиши письмо маме». 

Поздравить самых дорогих людей в своей жизни смогут все желающие, а уже в праздничные дни каждая мама сможет получить долгожданное письмо от своего ребенка. 

«В преддверии самого нежного и трогательного праздника — Дня всех мам, который традиционно отмечается в последнее воскресенье ноября, у любого нижегородца есть возможность выразить самую глубокую любовь, благодарность и признательность главному человеку в нашей жизни – своей маме. Вместе с Почтой России и Женским движением мы запустили акцию «Напиши письмо маме», идею которой в два года назад нам предложил житель Нижнего Новгорода Владимир Алексеевич Знаменский. Приходите в Штаб общественной поддержки «Единой России», где установлен специальный почтовый ящик для ваших писем и открыток. Выбирайте самую красивую открытку из тех, что мы приготовили. Представьте, какое счастье испытают мамы, получив от вас весточку! Покажите, как много для вас значит их поддержка и любовь», – отметила Ольга Щетинина.

Часть открыток в нижегородский госпиталь передал спикер городской Думы Нижнего Новгорода Евгений Чинцов, чтобы каждая мама получила теплое поздравление от самого родного человека.

«Такие письма, написанные собственной рукой, — это самый дорогой подарок, гораздо больше имеет значение, чем телефонный звонок. Это самая дорогая вещь для матери, которая будет хранить это письмо как напоминание о своем сыне», - отметил он.

Кроме того, он пообщался с теми, кто проходит сейчас реабилитацию. 

«Хочу отметить их высокий боевой дух и положительные отзывы о медицинском персонале. Ребята обеспечены всем необходимым, их здоровье восстанавливается, и в ближайшее время они смогут вернуться к выполнению своих задач. Со своей стороны, мы окажем им всю необходимую помощь и поддержку», - сказал Евгений Чинцов.

Часть праздничных открыток будет также передана сторонниками партии военнослужащим в одну из военных частей Нижегородской области, а также военнослужащим в зоне СВО.

Написать письмо маме можно в Штабе общественной поддержки до 28 ноября по адресу: Нижний Новгород, улица Малая Покровская, 2а. Дополнительная информация по телефону (8-831) 435-13-81.

Акция проходит в рамках партийных проектов «Крепкая семья» и «Женское движение Единой России». В народной программе партии уделяется особое внимание поддержке семей и семейных ценностей.

