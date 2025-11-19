Миллион рублей вместо земли предложили выдавать многодетным семьям
Террасный парк в Нижнем Новгороде сдадут в 2026 году
Нижегородская область — лидер в обслуживании медоборудования
ДК имени Ленина в Нижнем Новгороде отремонтируют в 2028 году
Политика

Меры поддержки для закрепления кадров в сельской местности обсудили в ЗСНО

19 ноября 2025 16:32 Политика
Меры поддержки для закрепления кадров в сельской местности обсудили в ЗСНО

Фото: пресс-служба ЗСНО

18 ноября в Законодательном собрании Нижегородской области состоялось заседание комитета по агропромышленному комплексу и развитию сельских территорий. Депутаты обсудили вопрос льготного выкупа земли под служебным жильем для молодых специалистов на селе.

В заседании комитета приняли участие заместитель председателя Законодательного собрания Денис Бакиев, депутаты ЗСНО, представители регионального правительства, эксперты.

В центре обсуждения оказалась ситуация, когда молодые люди, работающие в агропромышленном комплексе, в том числе учителя, врачи и другие специалисты, приехавшие работать в село, получают служебное жилье по договору найма в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий» (КРСТ), но земля под этим домом остается в муниципальной собственности.

«Программа КРСТ работает в стране с 2020 года, и согласно ей была предусмотрена норма о том, что построенные на муниципальной земле дома для молодых специалистов АПК после пяти лет их работы продаются им за 10% от стоимости. Однако по какой цене выкупать земельный участок под домом для них все еще остается открытым. На заседании мы детально обсудили механизм, который позволит специалистам, работающим в селах и поселках городского типа, получить землю под своим служебным жильем бесплатно, либо по льготной цене. Чтобы свести все предложения воедино, на основании решений комитета будет сформирована рабочая группа, которая выработает предложения по доработке этого вопроса», – поделился председатель комитета по АПК Игорь Тюрин.

«Молодой специалист на селе должен быть хозяином и в доме, и на земле. Для этого важно, чтобы государственные программы работали четко и не создавали необоснованных сложностей для тех, на кого они направлены. Фактически мы должны довести действие государственной программы до логического конца, давая людям не просто крышу над головой, а полноценный актив – собственный дом на собственной земле. Это серьезный стимул для закрепления кадров на селе», – отметил председатель Законодательного собрания Евгений Люлин.

По итогам заседания комитет принял решение о создании рабочей группы, которой поручено детально проработать все правовые моменты и подготовить конкретные предложения по урегулированию вопроса с земельными участками под домами, построенными в рамках программы КРСТ, для молодых специалистов.

АПК Законодательное собрание кадры
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных